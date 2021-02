Une haute fonctionnaire nommée pour rétablir un climat serein à l'école d'architecture de Montpellier

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot nomme, Anne Matheron, pour gérer durant au moins quatre mois l'Ecole d'architecture de Montpellier et y restaurer "un climat d'étude serein". Une enquête préliminaire portant sur des faits de harcèlement moral et sexuel au sein de l'établissement a été ouverte.

Le ministère précise que l'ensemble des procédures disciplinaires et de signalements nécessaires sont mises en œuvre et qu'une attention particulière sera portée aux dispositifs d'alerte, de soutien psychologique et de prévention. Anne Matheron est une haute fonctionnaire de la Culture, elle a accompli sa carrière au ministère de la Culture et a été administratrice du Centre des monuments nationaux.