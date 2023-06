"Une heure sur le harcèlement au débotté, c'est hors-sol comme proposition" selon la Snes-FSU 89

Mathilde Pedrot est co-présidente du syndicat enseignant SNES-FSU dans l'Yonne et cette décision de proposer une heure sur le harcèlement à tous les collégiens, sans préparation, en cette fin d'année, la consterne. "Cela ne nous paraît pas très respectueux de qui que ce soit, ni des personnes victimes, ni de leur famille, ni des personnels. Ce n'est ni le moment, ni une façon de faire. Nous sommes assez choqués du moyen proposé, juste une heure."

Il faut dire que cette demande nationale intervient dans un calendrier particulièrement chargé en ce mois de juin dans les collèges, avec les épreuves du brevet pour les élèves de troisième, les conseils de classe de fin d'année et l'accueil des CM2 qui arriveront l'année prochaine.

"Il y a aussi des situations qui sont résolues, grâce aux collèges"

"J'entends bien que face à la mort d'une jeune fille de treize ans, on trouve que ce n'est jamais assez. Je l'entends et je le comprends", insiste Mathilde Pedrot du SNES-FSU 89, "mais il y a aussi un certain nombre de situations qui sont résolues. Dans des collèges, on découvre des situations, on informe des familles qui parfois n'étaient même pas au courant de ce qui se passait pour leur enfants sur les réseaux sociaux et c'est bien le collège qui parvient à résoudre certaines situations de harcèlement."

"Certains ne se rendent pas compte des répercussions"

"Nous ne voyons pas tout, nous les enseignants. On arrive parfois à savoir ce qui se passe sur certains petits groupes de classe sur les réseaux sociaux, mais ce sont des réseaux privés. Ce n'est pas dans l'environnement numérique de travail", explique la représentante du personnel du secondaire, "la dimension numérique peut donner l'impression à ces jeunes que ce n'est pas grave, que c'est juste un mot balancé comme ça. Il ne se rendent pas compte des répercussions que ça a."

Travailler sur la prise de conscience des harceleurs

Le programme PHARE qui doit être déployé dans tous les collèges de l'Yonne prévoit la mise en place de groupes d'adultes référents sur le harcèlement dans les établissements. Ce programme prévoit en particulier de travailler avec les harceleurs afin de les amener à une prise de conscience. Certains ne voient pas que leurs mots ou leurs gestes peuvent avoir des conséquences. "Et certaines familles ne se rendent pas compte de ce que fait au quotidien leur enfant, à l'égard d'autres enfants", complète Mathilde Pedrot.

La question des moyens humains

"Dans le collège où je travaille, le collège de Tonnerre, il n'y a pas eu de psychologue scolaire un seul jour de l'année", indique Mathilde Pedrot, "tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes de moyens humains, on ne peut pas y arriver." Le ministre de l'Education a promis des moyens supplémentaires à la rentrée pour lutter contre le harcèlement. La première ministre a annoncé en faire sa "priorité absolue" pour la rentrée scolaire. Il existe un numéro vert destiné aux élèves, aux parents ou aux professionnels pour signaler une situation, c'est le 3020. L'appel est évidemment gratuit.