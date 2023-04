Une initiation à la musique de rue proposée par le centre socio-culturel Simone Veil de Rouen

La musique est depuis toujours la meilleure manière pour s'évader et s'exprimer, Paul Jourdaine, alias "Polo" l'a bien compris. Enseignant depuis plusieurs années à des personnes allant de 9 à 77 ans, pour lui la musique n'a aucune limite, et ça commence par les instruments que l'on utilise.

"C'est du détournement d'objets"

"On est dans un principe d'éco-responsabilité, c'est l'ère du recyclage", explique Polo. Durant ce stage, aucun "vrais" instruments à l'horizon, mais des objets tout droit sortis du quotidien: des poubelles, des seaux, des couvercles, "c'est du détournement d'objets". Paul explique que cette nouvelle manière de faire de la musique est importante pour les enfants, leur génération étant de plus en plus confrontée aux problématiques environnementales, il est primordiale pour eux de savoir que l'on peut donner une seconde vie aux objets. De plus, la plupart d'entre eux sont des enfants qui n'ont pas financièrement accès aux instruments, mais qui, grâce à ce stage, apprennent que la musique réside là où on le décide, qu'il suffit juste d'un peu de volonté.

Animé par des rythmes brésiliens, ce stage ne manque pas d'ambiance, "on s'inspire des rythmes de rues", commente le professeur. Mais avant de passer à la pratique, Polo prend du temps pour faire un échauffement à la dizaine d'enfants présents, car il est nécessaire pour eux de rester concentrés lors de la pratique, "ça peut très rapidement devenir bruyant les percussions sur des poubelles surtout avec des enfants dissipés". En effet, le sujet de la discipline pendant ce stage est omniprésent, mais est appliqué par la musique. Les enfants comprennent rapidement que ne pas écouter les consignes provoque un vacarme douloureux, alors tous se plient à la règle, "si vous donnez une baguette de batterie à un enfant, il testera les limites, mais si vous lui dites qu'à partir de maintenant c'est un vrai musicien, il va prendre son rôle très au sérieux", ajoute le musicien fière d'affirmer que peu de discipline de sa part est demandée lors de la pratique.

Un exercice de concentration

"Je me sens libéré, je me sens bien", explique Lyvann, 9 ans, qui découvre pour la première fois une nouvelle manière de s'exprimer. Ce stage a pour volonté de proposer une activité ludique, qui demande de la concentration, de l'agilité et d'être réactif. Conscient de l'emprise qu'a les objets connectés sur les plus jeunes, il était nécessaire pour eux de réussir à détacher les enfants des écrans pendant au moins 2 heures. Lors de l'échauffement Paul Jourdaine leur apprend à être réactifs aux changements de sons, de bien reproduire les mouvements qui deviennent de plus en plus rapides, et surtout d'être à l'écoute. "Je leur apprends l'écoute et la patience envers soi-même et les autres" commente Paul.

Un stage pour occuper vos enfants durant les vacances et les arracher de leurs écrans, une semaine de découverte de soi et de la musique, originale et récréative qui ne manque pas de plaire aux enfants, "je préfère la poubelle que la batterie", confirme Lyvann.

Inès Dauguet