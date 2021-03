Une initiative de la Région PACA baptisée "Les mêmes règles pour toutes"

Elle consiste à installer des distributeurs de protections hygiéniques biodégradables et gratuites à destination des lycéennes. Le premier a été inauguré ce lundi au lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon.

Inauguration plus que symbolique lors la journée internationale des droits des femmes .Ce distributeur installé au lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon aura été inaugurée par le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier.

Renaud Muselier a notamment souligné que la crise sanitaire aura accentué un problème de société quand on sait qu'aujourd'hui un million sept cent mille femmes en France n'ont pas financièrement accès aux protections périodiques. 13 % d'entre elles déclarent aussi avoir dû faire un choix entre cet achat et un autre de première nécessité. A Cavaillon de plus, ce sont les élèves du Conseil de la Vie Lycéenne qui ont lancé l'idée avant de la proposer à la région qui réfléchissait aussi de son coté à agir dans ce sens.

La Région Sud Provence Alpes Côtes d'Azur prévoit d’investir quatre millions d'euros pour ce programme de distributeurs automatiques. Ces protections hygiéniques en pur coton, biodégradables et composables sont conçues par la startup des Bouches-du-Rhône "Periode".

Après Cavaillon, il est déjà envisagé d'installer ces distributeurs de protections périodiques dans dix autres lycées de la région à la rentrée prochaine en direction là de 4500 lycéennes.