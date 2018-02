Une enseignante qui tentait de s'interposer entre deux élèves a reçu des coups d'un enfant réputé pour sa violence et ses coups de sang. Ses collègues ont fait valoir leur droit de retrait, les parents son solidaires.

Anvin, France

Les faits se sont déroulés vendredi dernier: une enseignante de CM2 tente de s'interposer alors que deux de ses élèves en viennent aux mains. Finalement, c'est elle qui reçoit des coups de pieds, de poings, elle est arrêtée pour une semaine et c'est la goutte qui fait déborder le vase. L'enfant, âgé de 10 ans, est connu dans l'école pour ses accès de violence et ses camarades de classe se plaignent constamment de son comportement. Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait ce lundi matin entre 8h45 et 10h30. Les enfants ont été accueillis mais les cours n'ont pas été assurés.

Nos enfants ont peur d'aller à l'école...

Solidaires, les parents d'élèves se sont rassemblés devant l'école qui accueille 120 élèves. "Cet enfant fait partie de nos vies, nos enfants ne parlent que de lui quand ils rentrent à la maison et des frasques qu'il a occasionnées dans la journée". Ils ont été reçus par un représentant de la Direction Départementale de l'Education Nationale. "Il nous a affirmé qu'une solution serait trouvée avant la rentrée des vacances d'hiver", confie une maman à la sortie de l'entrevue. Mais les parents restent vigilants, "nous serons là le jour de la rentrée et si le gamin est encore là, nos enfants n'iront pas à l'école".

L'enfant n'est pas le seul responsable.

André Olivier, le maire d'Anvin a assisté à l'entrevue. Il est conscient du malaise mais reste prudent: "L'enfant n'est pas le seul responsable, il faut prendre le problème dans son ensemble..." La scolarisation est obligatoire jusqu'à 16 ans et il n'est pas question de déscolariser cet enfant.