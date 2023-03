"Une interview, ce n'est pas appuyer sur un bouton" : A Châtillon-sur-Seine, des lycéens formés au journalisme

"Avant de débuter cette interview, on a une petite question pour être certains de ne pas se tromper, comment se prononce votre nom ?" Décontractés, sereins et presque pros, trois filles et un garçon font face au recteur d'Académie, le "patron" des établissements scolaires de l'académie de Dijon.

Nous sommes dans la salle du centre de documentation du lycée Désiré Nisard de Châtillon-sur-Seine , transformée l'espace d'un moment en mini-studio radio. Pierre N'Gahane, le recteur a volontiers accepté l'invitation de ces élèves de première.

Dans l'entretien, on parle du métier de recteur d'Académie, mais aussi du bac et des couacs de Parcoursup. Ce sont les ados qui ont rédigé leurs questions en toute liberté et sans filtres. "Vous qui êtes un ancien préfet, comment faites-vous pour gérer la contestation sociale ? " lance Jordan. "Ne pensez-vous pas que les professeurs ne sont pas assez bien considérés par l'Education Nationale ?" tance Agathe. Le recteur répond avec sourire, et l'interview d'une demi-heure est enregistré sur un ordinateur. Le montage sera pour plus tard.

Un partenariat avec Radio France

Ces élèves de Première ne sont pas là par hasard. Depuis la rentrée de septembre dernier, une vingtaine d'entre eux suivent chaque mercredi une formation aux médias. Une formation en partenariat avec votre radio, France Bleu Bourgogne et sa grande sœur France Inter.

"J'ai compris qu'être journaliste, ce n'est pas de poser la première question qui nous passe en tête" souligne Agathe. "Tout le monde ne peut pas être journaliste, mais tout le monde peut faire croire qu'il est journaliste sur les réseaux sociaux , et c'est le problème aujourd'hui qui rend difficile l'exercice de l'information."

"Avant cette formation, j'ai le sentiment que l'on se faisait facilement avoir par les Fake-news" complète sa copine Emma "et le fait que l'on apprenne à s'informer, a comprendre et à analyser l'information ça change tout."

Mini studio, très pro © Radio France - Olivier Estran

"On a investi dans du matériel, et j'espère que cela continuera à servir dans les prochaines années" avance Mathieu Chartier professeur d'Histoire-Géo, animateur de cette formation aux côtés de sa collègue Isabelle Bouvet-Maréchal professeur de documentation. "Les eleves ont compris qu'être journaliste, c'est préparer son sujet , passer de nombreux coups de fil pour décrocher un rendez-vous, essuyer des refus, faire le montage de son sujet... Ce n'est pas appuyer sur bouton pour faire une vidéo qui sera vue sur les réseaux sociaux."

Des élèves retracent leur visite à France Bleu Bourgogne © Radio France - Olivier Estran

Les "réseaux" restent leur premier reflexe pour s'informer chez les ados. Devant la grille du lycée, on croise Maël, Clement et Antoine en formation professionnelle de "conduite d'engins" "Moi je ne regarde pas la télé" confie Maël "Pour s'informer, on est plus sur les réseaux sociaux comme Twitter. Evidemment, il fait démêler le vrai du faux. On peut considérer que dès que plusieurs personnes tweetent la même chose, c'est qu'elle est vraie" "Il y'a aussi les comptes certifiés, ceux qui ont un petit bouton bleu" souligne un de ces copains. "Mais les réseaux on est nés avec, et cela ne nous lâchera pas" complète un autre.

L'outil "Des-infox"

De leur côte les MJC de Bourgogne-Franche-Comté promettent de faire la promotion de Des-Infox, une appli gratuite destinée notamment au jeune public, et qui permet de vérifier les infos que l'on reçoit sur son smartphone.