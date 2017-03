Une jeune entreprise de Côte-d'Or lance Orthobase pour aider les jeunes élèves à améliorer leur orthographe

Améliorer l'orthographe et la grammaire des élèves du CP au CM2 : c'est l'objectif d'ORTHObase. Un nouvel outil accessible sur internet et mis au point par une jeune entreprise basée à Mirebeau-sur-Bèze.

La méthode a été mise au point par une orthophoniste et un développeur informatique. Céline Chaveriat et Lionel Sanchez viennent de lancer ORTHObase , un nouvel outil accessible sur internet et destiné aux enfants, pour retravailler leurs lacunes en orthographe et en grammaire.

Une dizaine d'écoles déjà convaincues

Lancée très récemment , ORTHObase a déjà convaincu une dizaine d'écoles de Dijon et de Mirebeau sur-Bèze. Un outil pédagogique qui s'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux familles.

La dictée de mot est l'un des exercices qui revient le plus souvent sur ORTHOBASE. Une méthode qui prône le "0 erreur" pour aider l'élève à réfléchir et à ne jamais être en échec. ORTHObase n'est pas destinée qu'aux élèves en difficulté mais bien à tous les élèves, pour les aider à renforcer leurs compétences en orthographe et en grammaire.

L''abonnement coûte 10 euros par an par enfant.