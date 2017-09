Une journée chez les cassés de la vie pour les étudiants en prépa.

C'est une première : une intégration universitaire, non pas dans une station balnéaire ou dans les rues de Grenoble ou en montagne, mais dans un centre Emmaüs. Les élèves des classes "prépa HEC" ont passé la journée de mardi dans les centres Emmaüs de Sassenage, du Versoud et de la Mure.

D'un coté des compagnons, exclus de la société, pour un moment ou plus longtemps, qui essayent de se reconstruire et de se former.

De l'autre coté, des étudiants de 18 ans, qui voudraient entrer en école de commerce, pour occuper des emplois de cadres, de manageurs et gagner beaucoup d'argent.

Edwige Vénère, professeur d'Economie et responsable des classes "prépa" a voulu une intégration ayant plus de sens que les balades en montagne.

Confrontation entre 2 groupes sociaux très différents autour de la reconstruction d'un manège. Un caroussel qui sera offert aux enfants à partir du 16 septembre, jusqu'à Noël.