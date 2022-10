Une journée contre les préjugés sexistes pour les enfants du quartier Pissevin à Nîmes

Combattre les clichés sexistes dès l'enfance : un défi pas évident relevé par des associations et des entreprises ce mardi 25 octobre. Accueillies par le centre Léon Vergnole dans le quartier Pissevin à Nîmes, elles ont animé une journée pour une trentaine d'enfants autour des préjugés de genre.

32 enfants de 8 à 14 ans actuellement en centre de loisirs pour les vacances ont réalisé plusieurs ateliers : Débats, lecture, bricolage ou couture.

Bricolage et couture : deux activités stéréotypées garçon et fille, c'est fait exprès. Chaque enfant participe aux deux ateliers par petits groupes mixtes. Pauline, des Briconomes anime le côté bricolage, elle explique le concept :

Pendant que les enfants bricolent, on essaie de discuter. Ils réalisent un bonhomme en bois : est-ce qu'ils font une fille ou un garçon ? On pose des questions un peu sur les accessoires, les couleurs, des choses assez simples, mais qui permettent de discuter sur quelques stéréotypes. Par exemple, la dernière fois, une jeune fille m'a dit "mon bonhomme a une boucle d'oreille mais ça pourrait très bien être un garçon." Pauline des Briconomes

Les enfants eux sont mis au courant du thème dès leur arrivée le matin et ils se plongent avec plaisir dans les ateliers :

L'association Libr'Air elle organise un atelier de réflexion autour de la lecture car malheureusement les lectures pour les jeunes enfants sont très stéréotypées, comme l'explique Céline Thiébaut de l'association Libr'Air :

Les maisons d'édition créent des livres qui s'adressent uniquement aux filles ou garçons et de manière très explicite parce que c'est écrit sur les couvertures. Ils vont engendrer des comportements chez les filles : prendre soin des autres, être une princesse donc être belle. Les livres pour les garçons, ça va plus être : on va combattre les dragons, conduire les camions etc. Finalement, ça va conditionner les enfants. L'idée, c'est de leur dire qu'au contraire ils peuvent être libres de lire ce qu'ils veulent et qu'il faut que ces stéréotypes disparaissent. Céline Thiébaut de l'association Libr'Air