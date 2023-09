Une journée de formation à l'apprentissage de la lecture pour 170 enseignants de la Vienne

Le gouvernement en a fait un cheval de bataille : faire progresser les petits français sur l'apprentissage des fondamentaux à l'école. C'est notamment le cas de la lecture alors qu'en mai dernier, une étude internationale, a révélé les difficultés rencontrées par les élèves en France en la matière. Si un peu plus d'un tiers lit bien ou très bien, près d'un tiers a aussi du mal dans cet exercice. Un diagnostic confirmé par les évaluations nationales organisées entre autre à l'entrée en CE1 et en 6e. La Vienne n'échappe pas au phénomène, aux dernières évaluations nationales, à l'entrée en 6°, seulement 49,1% des élèves de la Vienne étaient en capacité d'avoir une lecture fluide sur un texte de 120 mots ou plus.

Alors, jeudi 31 août 2023, à quelques jours de la rentrée, 170 enseignants venus de toute la Vienne ont participé à une journée complète de formation avec des conférences mais aussi et surtout des ateliers dédiés à l'apprentissage de la lecture.

"La lecture ne passionne pas" Karine, enseignante

Les difficultés de lecture, les enseignants comme Karine le constatent. "Les élèves ne sont pas lecteurs" explique-t-elle, "on le voit également parmi nos proches, nos enfants, dans notre famille. La lecture ne passionne pas". Comme d'autres confrères et consœurs elle a participé à une journée de formation sur l'apprentissage de la lecture. Elle est venue trouver des conseils, des méthodes à travers deux conférences mais surtout des ateliers en petits groupes.

Les enseignants ont participé à des ateliers en petits groupes d'une quinzaine de personnes tout au long de la journée. © Radio France - Delphine-marion Boulle

"Lire de plus en plus vite n'a pas vraiment de sens en soi" Sandrine, formatrice

Sandrine, elle même enseignante à Châtellerault, et par ailleurs formatrice anime un atelier sur la méthode ROLL destinée aux élèves faibles lecteurs. Devant une quinzaine de collègues, elle explique son propre fonctionnement en classe. Identifier les élèves en difficultés, les réunir en petits groupes selon leurs types de besoins : "leur faire travailler la compréhension globale sur des textes avec des lignes numérotées, avec une lecture silencieuse, retourner ensuite au texte pour savoir si ce que l'on a compris est bien écrit dans le texte". En parallèle, les autres élèves peuvent eux travailler en autonomie, comme par exemple sur de la lecture suivie. "C'est une nouvelle stratégie pour découvrir de nouveaux supports, de nouvelles entrées dans la lecture, comme ici avec un texte où chacun peut exprimer ce qu'il a compris" explique Mathieu, enseignant à Ligugé.

Cette journée de formation est essentielle selon Sandrine, il faut travailler sur la fluence, c'est-à-dire la rapidité de lecture, la fluidité mais pas seulement, "parce que lire de plus en plus vite ça n'a pas vraiment de sens en soi, il faut lire en fluidité avec une compréhension du texte, des émotions, des intonations, respecter les pauses" détaille l'enseignante et formatrice.

Parmi les formateurs et formatrices sur l'apprentissage de la lecture il y a Sandrine, elle-même enseignante. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Une journée d'autant plus importante que dans la Vienne, les enfants rencontrent aussi des difficultés.

Selon l'étude internationale PIRLS (Progress in Internation Readin Literacy Study), publiée en mai dernier, la France est en dessous du niveau européen en terme de lecture. 4% des élèves ont un niveau avancé, 26% élevé, 42% intermédiaire, 28% bas, 6% très bas. L'étude porte sur 57 pays entre 2021 et 2022, 400 000 écoliers dont 5.300 en France ont été évalués sur leurs capacités à comprendre des textes.