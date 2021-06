Une licence professionnelle à Alès pour favoriser la transition numérique des industries

Une licence professionnelle qui colle aux entreprises du bassin alésien. Ouverte aux BAC + 2, pour créer à destination des industriels des solutions innovantes, performantes et adaptées à la transition numérique de leur secteur. Un plus pour Alès retenue dans le dispositif territoire d'industrie.

Les futurs étudsiants de cette nouvelle licence entourés du proviseur et des enseignants de JBD Alès.

Une seconde licence professionnelle à Alès (Gard). Après celle consacrée à la cyber sécurité, une nouvelle licence professionnelle unique en Occitanie, " Conception et amélioration de processus en procédés industriels – parcours industrie du futur" sera lancée à la prochaine rentrée scolaire pour une quinzaine d’étudiants détenteurs d'un niveau Bac +2. Elle est le fruit d'une étude lancée par Alès Myriapolis (le bras armé économique d'Alès Agglo) qui a constaté un besoin des entreprises d'avoir des étudiants formés à la transition numérique de l'outil de production, (fabriquer de manière efficace en limitant coûts et gaspillage). L'industrie du futur.

Une vraie fierté d'être dans cette nouvelle licence

Cette licence débute le 13 septembre 2021, en alternance école-entreprise (504 heures de formation dont 175 de tronc commun et 329 de parcours spécialisé industrie du futur). La partie école se fera dans les locaux du lycée Jean-Baptiste-Dumas à Alès. La quinzaine d’étudiants retenue sera formée, entre autres, aux métiers de chargé d’affaires de projets techniques, technicien automatismes et réseaux industriels de communication.

Cela doit - immanquablement - déboucher sur de l’emploi

Une licence industrie du futur à découvrir au job dating du jeudi 1er juillet (de 9h à 12h) à Digit’Alès. Le campus numérique d'Alès agglo 1675 Chemin de Trespeaux. Cette nouvelle licence, montée en quelques semaines, correspond "réellement aux besoins des entreprises " explique Alain Coulet, le président de Leader Alès, "nos chefs d'entreprise viendront former et recevront les étudiants dans leurs entreprises", ajoute-t-il, "_je ne vois pas comment un patron qui aura formé un an un jeune, n'aura pas dans l'idée de l'embauche_r".

Accompagner les territoires en matière de formation supérieure

Lycée Jean-Baptiste Dumas, Greta-CFA, Alès Myriapolis, leader Alès et CNAM Occitanie ont tous travaillé main dans la main pour que cette licence voit le jour. La directrice du Conservatoire national des arts et métiers de l’Occitanie, voit dans cette création, "l'accompagnement de la transition numérique des métiers et le maillage du territoire". l'opportunité dit Fabienne Maubert Le Dren, "d'une offre de formation supérieure de proximité". Porter cette licence professionnelle à Alès c'est "préparer l'industrie de demain, une nouvelle histoire sur le territoire".

