Une lycéenne de Haute-Saône passe le bac à 14 ans

À 14 ans, Odycée Durupt est la plus jeune candidate de France à passer le bac cette année. Elle a sauté trois classes et après l'obtention de son diplôme, elle poursuivra des études de psychologie à l'université de Franche-Comté de Besançon.

Elle pourrait obtenir son bac avant ses quinze ans. Odycée Durupt étudie au lycée Louis Aragon de Héricourt et va passer son épreuve de philosophie ce mercredi matin puis son Grand Oral lundi. Et si elle est la plus jeune candidate de France, au milieu de ses fiches de révision, elle semble assez sereine : "Je pense avoir plutôt réussi mes épreuves de spécialité, même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué".

Avec 13 de moyenne générale sur ses années de première et de terminale, et des notes correctes aux épreuves de Français l'année dernière, elle devrait logiquement décrocher le diplôme. Elle poursuivrait ensuite ses études avec une licence de psychologie à l'université de Franche-Comté de Besançon.

Odycée a sauté trois classes parce qu'elle s'ennuyait trop

Tant mieux pour la jeune fille qui n'est pas très fan de l'école : "Je ne vise jamais le 20 sur 20, je n'aime pas l'école". La conséquence de nombreuses années à s'ennuyer en cours car elle était trop en avance. Odycée savait lire à 3 ans et demi et a sauté la grande section de maternelle. Arrivée en CE1, elle trouvait déjà le temps long en classe et à la fin de l'année scolaire, elle est passée directement en CM1.

Puis en 4ème, de nouveau l'ennui, sauf que son collège ne l'a pas laissée sauter une nouvelle classe. "C'était trop facile, je m'ennuyais et du coup je ne bossais jamais, raconte la jeune fille. J'ai dit à ma maman que si ça ne changeait pas, je me descolariserais parce que je m'ennuyais trop." Finalement, au milieu de sa 3ème, elle est passée directement en seconde au lycée Louis Aragon, après de nombreuses démarches de ses parents qui ont dû faire le forcing mais également plusieurs tests avec des psychologues. Résultat : 162 de QI pour Odycée.

Miss et championne de badminton

Aujourd'hui, la jeune fille semble plus épanouie et a hâte d'entamer un nouveau chapitre à Besançon. Elle espère ensuite devenir criminologue pour la gendarmerie. Une façon de s'assurer d'éviter la routine dans son travail, chose qu'elle ne supporterait pas. Odycée cumule d'ailleurs les activités puisqu'elle est Miss Franche-Comté des 13/15 ans mais aussi championne régionale de badminton chez les moins de 17 ans. "Je ne fais jamais rien, explique-t-elle. Il ne faut pas que je m'ennuie, j'ai besoin de me vider la tête. C'est de la détente mais de la détente qui bouge. Je ne passe pas mon week-end à regarder des séries devant mon ordi, ce n'est pas mon type de vie."

Dans la famille Durupt, on connaît bien la précocité puisque les deux grand-frères d'Odycée ont respectivement sauté une et deux classes. Idem chez six de ses sept cousins et cousines. Ils envisagent que la raison puisse être génétique, d'autant que le père d'Odycée était lui aussi en avance à l'école, mais ils n'en ont pas la preuve.

Et il pourrait y avoir une autre explication, l'éducation donnée à Odycée et ses frères par ses parents : "On leur a toujours parlé comme à des adultes, explique Corinne, leur mère. On les a toujours stimulés petits, ce qui fait peut-être cette facilité au niveau de la scolarité. Notre rôle de parent à nous, c'est de les accompagner. On ne les a pas poussés vers telle ou telle voie, simplement on les accompagne. On a la chance qu'ils aient tous su ce qu'ils voulaient faire et on est très contents pour eux."