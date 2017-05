Une lycéenne de l’Isle-d’Abeau récompensée pour sa prestation aux Olympiades de la chimie

Les participants aux 33e Olympiades de la chimie dans l'académie de Grenoble ont reçu leurs récompenses ce mercredi 10 mai, au lycée Philibert Delorme de l'Isle-d'Abeau. C'est une élève de ce lycée qui a remporté les épreuves régionales et qui fin mars a participé à la grande finale à Paris.

Elle a 18 ans, prépare un bac scientifique, et c'est elle qui a représenté l'académie de Grenoble à la finale nationale des Olympiades de la chimie. Camille Collin s'est classée 26e sur 36, cela lui fait quand même un beau bagage pour la suite, quand on sait qu'au départ 2100 élèves ont concouru, de toute la France, métropolitaine et d'Outre-Mer, mais aussi de l'étranger, puisqu'une candidate venait du Liban par exemple.

« Ça permet de mettre en valeur notre dossier dans les lettres de motivations pour trouver un boulot plus facilement plus tard, et se faire accepter dans les grandes écoles ». Son avenir ? Après le baccalauréat, Camille souhaite préparer un DUT d’agronomie, et dans deux ans, elle fera son choix entre poursuivre dans la voie agronomique, et faire Normale-Sup, pour devenir doctorante.

A ses côtés, Yann Colomb approuve. Élève dans le même lycée, il est arrivé second des épreuves dans l’académie, derrière Camille. Il ne s’est pas qualifié pour la finale, mais il estime que ça lui sera toujours utile pour tenter l’admission dans une école d’ingénieurs. De toute façon, pour lui, ces olympiades, « c’était sympathique, et on a vécu une belle expérience ».

Un résultat qui fait du bien à un lycée mal classé

Pour parvenir à ce résultat, les candidats ont d’abord planché par équipes de quatre, un mercredi après-midi sur deux, sur le thème de la chimie et de l’énergie, avec plusieurs coaches, dont Maria Vuong, personnel de recherche et de formation dans l’établissement : « il y a un esprit d’équipe qui se forme, un lien très fort, ils sont obligés de s’entendre, de se partager le travail, et de pouvoir compter les uns sur les autres ».

Les Olympiades de la chimie sont organisées chaque année par le ministère de l'Education nationale, l'enseignement supérieur, les sociétés savantes et l'industrie chimique. L'industrie a tout intérêt à valoriser ses métiers auprès des élèves. Bénédicte Coutez, chargée de communication à l'Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes, précise qu’il y a en chimie plus de 120 métiers, et que c’est ça que les professionnels veulent promouvoir auprès des jeunes.

En ce mercredi pas comme les autres, Yves Pasian est radieux. Le proviseur du lycée Philibert Delorme juge que cet événement rend justice à son établissement, éreinté au palmarès 2016 des lycées. « Ce palmarès aggrave une situation qui conduit justement à ce qu’on ait de plus grandes difficultés à faire réussir les élèves. Et là, on est tout particulièrement heureux de montrer que dans cet établissement, on aide les élèves à réussir, et à réussir brillamment ». Le lycée Philibert Delorme de l'Isle-d'Abeau est partant pour accueillir l'an prochain la finale académique des Olympiades de la chimie.

Pour sa remarquable participation à l’édition 2017, Camille Collin a reçu un chèque de 200 euros, la médaille de la ville de l'Isle-d'Abeau, remise par le maire Alain Jurado, ainsi que quelques cadeaux.