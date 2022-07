Une lycéenne lavalloise devient la meilleure bachelière de la Mayenne avec 19,3 de moyenne

Elle a obtenu une moyenne impressionnante au bac cette année : Élodie Chaudet est la meilleure bachelière de la Mayenne 2022 avec 19,30/20 de moyenne. Cette lycéenne étudiait à l'Immaculée Conception à Laval, mais elle vit à Saint-Pierre-la-Cour. Elle visait 17,5 au bac, comme elle avait 18 de moyenne environ en classe de première et de terminale. "J'ai été assez étonnée, assez surprise parce que je ne m'attendais absolument pas à de telles notes", confie Élodie Chaudet. Elle a eu 19 en philosophie et 20/20 à l'ensemble des autres épreuves du baccalauréat.

La fierté d'une "famille d'agriculteurs"

Ses résultats font évidemment la fierté de ses parents. Le père d'Élodie Chaudet est agriculteur à Saint-Pierre-la-Cour. "Un parcours comme ça, dans une famille d'agriculteurs, c'est assez hors-normes, ce n'est pas trop habituel. Donc évidemment, j'ai une famille qui est très fière de moi et qui m'a toujours soutenue. C'est un grand moment. On est très contents", confie la meilleure bachelière 2022 de la Mayenne.

Les parents d'Élodie Chaudet ont quatre enfants et n'ont pas de gros revenus, son père est agriculteur et sa mère travaille dans un laboratoire de Vitré, en Ille-et-Vilaine. La jeune lycéenne a donc décidé de mettre de l'argent de côté pour ses études supérieures. Depuis janvier, elle travaillé tous les samedis et les dimanches matins dans un supermarché de sa commune. "Il y avait un petit peu cette charge supplémentaire qui m'a fait accumuler parfois un petit peu de fatigue et qui m'effrayait un petit peu au début. Mais finalement, c'est possible de réussir même si on a cette charge supplémentaire. C'est pour ça aussi que je suis fière d'avoir réussi à accumuler un CDI en parallèle de mes études et d'avoir réussi les épreuves finales", se réjouit Élodie Chaudet. Elle va d'ailleurs travailler tout l'été dans ce supermarché.

Au mois de septembre, la jeune Mayennaise de 17 ans étudiera à Paris. Elle a été acceptée à la Sorbonne, en double licence sciences politiques et droit. Elle est en attente pour son premier vœu, une formation de juriste européen à l'université Panthéon-Assas.