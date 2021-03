Une lycéenne poitevine lutte contre le harcèlement scolaire

Chaque année, en France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, soit un enfant sur dix, selon le ministère de l'Education nationale. Apolline en a aussi été victime. C'était en 2017. Insultes, violences physique et psychologique, elle a été harcelée, en classe de seconde, par ceux qu'elle pensait être ses amis. "Toute l'année, ça a été très compliqué entre les insultes, les coups... Je n'allais plus en cours et j'ai donc redoublé. J'ai même changé de ville car c'était compliqué de rester dans ma ville natale vu toutes les choses qui tournaient sur moi."

Elle arrive donc au lycée Victor Hugo, à Poitiers. C'est un nouveau combat qui commence alors pour elle : lutter contre les remarques blessantes, les gestes déplacés ou encore les humiliations. "J'ai mis en place au lycée des _délégués bien-être_. C'est des délégués qui veillent à ce que tous les élèves soient bien intégrés, que personne ne soit exclus", explique la jeune fille de 18 ans, qui a un vrai rôle à jouer. "Je vais les pousser à aller en parler à des professionnels, des infirmières scolaires, des psychologues ou des CPE."

Lutter pour ses camarades mais aussi pour elle

Au quotidien, Apolline chercher à aider ses camarades car elle sait ce que les harcelés vivent. Mais ce combat contre le harcèlement scolaire l'aide aussi d'un point de vue personnel : "En faisant des projets, on se rend compte ce qu'est le harcèlement. On se rend compte pourquoi il faut agir mais aussi pourquoi il nous est arrivé ça aussi. Maintenant, je peux en parler librement. Bien sûr, faire tous ces projets, ça travaille à chaque fois un peu car tu dois revenir sur un point sensible et ce n'est pas toujours facile mais sur le long terme, _ça peut vraiment nous aider_."

La lycéenne a même tourné un court métrage sur le harcèlement, avec grenouille production, la société poitevine. Le vidéo devrait sortir à la fin du mois de mars 2021.

Un numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victime est également mis en place par le ministère de l'Education nationale, c'est le 3020. Dans l'Académie de Poitiers, il y a deux référents académiques et neuf référents départementaux qui sont mobilisés pour lutter contre le harcèlement scolaire.