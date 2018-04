Montbéliard, France

Quand on pénètre dans les locaux de la future Maison des Assistantes Maternelles, au rez-de chaussée de ce vaste bâtiment de l'ex hôpital Boulloche de Montbéliard, on est impressionné par la taille des pièces et du couloir. Sur 400 mètres carrés se succèdent la salle de motricité, les salles d'activité, les chambres, les toilettes, la cuisine. L'ensemble débouche sur un préau couvert de 200 mètres carrés qui accueillera un jardin potager.

Jusqu'à 16 enfants accueillis de 6 heures à 22 heures

"L'Envol des petits moineaux" est une aventure familiale autour d'Estelle, Arnaud, Charline et Charline, trois assistantes maternelles et un assistant, constitués en association. La maison pourra accueillir jusqu'à 16 enfants de un mois à douze ans, sur une plage horaire particulièrement vaste : de 6 heures du matin à 22 heures le soir. "Il s'agit de répondre à la demande des salariés du Pays de Montbéliard qui travaillent souvent en tournée" explique Charline. Avant même toute publicité, déjà la moitié des places ont été réservées, alors que les locaux sont en plein travaux.

L'équipe lance un appel aux dons pour des jouets et du mobilier

L'ancien service de réadaptation fonctionnelle a pris des couleurs, avec des murs repeints sur des tons vifs. Le chauffage a été refait à neuf. Des sanitaires ont été ajoutés à ceux existants. Le chantier a bien avancé, mais il reste du chemin avant l'ouverture, espérée dès le mois de mai. Près de 10 000 € ont été investis pour cette remise en forme des locaux, mais l’association lance un appel aux dons pour des jouets et du mobilier. "Si ça peut nous éviter de solliciter un prêt bancaire, ce sera précieux, car nous sommes allés au bout de nos possibilités financières" explique Arnaud Meslin, l'homme de l'équipe.

La Maison des Assistantes Maternelles est installée au rez-de-chaussée de cet imposant bâtiment de l'ex hôpital Boulloche. © Radio France - Christophe Beck

C'est la première maison des assistantes maternelles de Montbéliard et, avec ses 600 mètres carrés pour 16 enfants, peut-être la plus vaste de France. C'est aussi le premier équipement à ouvrir ses portes sur le site de l'ancien hôpital de Montbéliard qui deviendra à terme un nouveau quartier de Montbéliard. Le site de 7 hectares racheté par deux investisseurs Montbéliard, Samuel Adobati et Arnaud Carrara devrait accueillir 200 logements, une résidence senior, des commerces, des activités et des services. Un projet à 25 millions d'€.

Pour vos éventuelles propositions de dons : l'Envol des Petits Moineaux ou Arnaud Meslin : 07 81 95 97 28