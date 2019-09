Une Maison des Langues ouvre ses portes à Bayonne

En ce début d'année scolaire, une maison des langues ouvre à Bayonne. Une structure qui va permettre a ses adhérents d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères en petit groupe et sous la responsabilité d'un professeur.

Bayonne, France

C'est une première à Bayonne, une Maison des Langues ouvre ses portes rue Maubec. Ce lieu va permettre aux adhérents d'apprendre des langues étrangères dans le nouveau local associatif au numéro 12 de la rue. Plusieurs professeurs de l'éducation nationale vont bientôt donner des cours ainsi que des bénévoles.

Comment ça marche ?

Selon les niveaux, les élèves peuvent assister a des cours pour débutants, intermédiaires ou confirmés. Et selon les envies, ils peuvent apprendre l'anglais, l'espagnol, le basque ou encore l'arabe. À raison de deux séances par semaine, pour un abonnement à 55 euros par mois, les adhérents ont également accès à une plateforme numérique pour communiquer directement entre eux ou directement avec les professeurs. "Cela permet de donner des documents à lire, ou des conseils sur une vidéo a regarder sur Youtube. Ils peuvent aussi s'échanger des idées sorties en lien avec l'apprentissage de la langue en question", souligne Jesus Garate l'un des fondateurs de la structure.

De plus, les élèves peuvent avoir accès à la bibliothèque de la Maison des Langues, encore un peu vide en ce début d'année. L'endroit est aussi ouvert pour venir boire un café et travailler les cours de langue de façon plus conviviale dans la pièce principale. Les cours eux, se déroulent dans trois petites pièces réservées à 10 élèves maximum pour faciliter l'apprentissage. En revanche, il n'y a pas de limite d'âge.

Le planning des formations à la Maison des Langues de Bayonne - http://jakinola.eus

Pour le moment, les cours fonctionnent beaucoup avec des bénévoles, mais Jesus Garate, le porteur du projet, espère en faire son activité principale dans les années à venir. "Il y avait un vrai besoin dans le quartier Saint-Esprit. En fonction de leurs origines, nous avons des familles qui veulent que les enfants parlent l'arabe ou le basque. Ici, c'est désormais possible, puisque nous avons même des ateliers pour les enfants", souligne le créateur de cette maison.

Les cours vont commencer fin septembre. En attendant, les bénévoles sont sur place pour répondre aux interrogations, mais aussi prendre les inscriptions. La fête d'inauguration est organisée le 13 septembre à partir de 19 heures.