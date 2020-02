Une majorité des bâtiments scolaires construits avant 1997 contiennent encore de l'amiante

Les bâtiments scolaires construits avant 1997 sont incriminés par un document de l'Éducation Nationale que s'est procuré le journal Libération, ce mardi. La majorité des écoles, collèges et lycées concernés par l'enquête contiennent de l'amiante.

Un document de l'Éducation Nationale que s’est procuré Libération ce mardi 4 février 2020 montre que la quasi-totalité des écoles construites avant 1997, date de l’interdiction de l’amiante, contiennent toujours cette fibre toxique.

Ce document interne recense les écoles, collèges et lycées, aussi bien dans le public que dans privé. L'enquête a été menée en 2016, à la demande du ministère, par l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. D'après le journal, environ 20.000 établissements ont répondu à l'enquête, soit un tiers du parc scolaire.

La fibre cancérigène serait donc présente dans :

80% des lycées professionnels

77 des lycées généraux

73% des collèges

38% des écoles

Il est possible, grâce à un outil de recherche créé par le journal, de vérifier si son école, son collège ou son lycée a répondu à l'enquête, et - le cas échéant - est exposé à l'amiante.

Diagnostic et dossier technique

Cela signifie que les élèves et les personnels sont exposés à l'amiante, et les maladies liées à cette fibre ne se déclarent qu’après plusieurs dizaines d’années. Le risque d’exposition augmente d'ailleurs quand les bâtiments vieillissent et se détériorent, où lorsque des travaux sont menés sans précaution.

L'enquête montre d'ailleurs que de nombreux établissements n'ont pas leur diagnostic amiante, obligatoire depuis 2001, censé servir aux entreprises qui interviennent dans les écoles. De même, les établissements doivent mettre à jour tous les trois ans leur DTA, le dossier technique amiante. Plus de 700 de ces dossiers indiquent la nécessité de faire des travaux.

Libération rappelle que chaque année, au moins 20 professeurs et personnels des écoles contractent un mésothéliome pleural, aussi appelé cancer de l'amiante, selon une étude récente de Santé publique France.

Les syndicats et associations tentent d'alerter

Les associations alertent sur le sujet depuis des années. Le collectif Urgence Amiante École, la FCPE, Unsa Education et plusieurs autres syndicats et associations

(13 au total) ont alerté les pouvoirs publics dans une tribune fin novembre.