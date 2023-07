Une maman calaisienne se bat pour éviter la déscolarisation de son fils autiste

Octavie Morino et ses deux fils Emilio et Paolo

Depuis près de deux ans, Octavie Morino tente de trouver une place dans un institut spécialisé pour son fils, Emilio atteint de trouble du spectre de l'autisme. Cette mère de famille calaisienne, est maman de jumeaux âgés de 7 ans, Emilio et Paolo, tous les deux sont atteints de troubles du spectre de l'autisme.

La maman d'Emilio a écrit à l'Elysée

Emilio est atteint d'un trouble plus sévère. Il est actuellement en classe de maternelle dans une école privée catholique. Son école a accepté de l'accueillir l'année prochaine une nouvelle fois en grande section, faute de place en institut mais ce sera la dernière fois. Sa mère a tout essayé, elle a sollicité l'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France, la Maison départementale pour les personnes handicapées qui l'a orienté vers les deux instituts de son secteur : "Sur les deux instituts, l'un n'a pas accepté de me mettre sur liste d'attente et l'autre a pu me mettre sur liste d'attente mais il y a 3 à 5 ans d'attente."

A la rentrée 2024, Emilio pourrait donc se retrouver sans solution, et être déscolarisé. Pour Octavie, son fils risque de perdre tout ce qu'il a appris ces dernières années à l'école : "Tous les spécialistes disent que la meilleure chose qui pourrait arriver à Emilio, c'est d'avoir une place dans un institut médico éducatif. Emilio a besoin de routine, de répéter les mêmes choses par exemple le fait de rester assis, de participer à un regroupement, d'enlever son manteau et de le mettre au porte manteau. Tout ca c'est grâce à l'école et demain s'il ne va plus à l'école toutes les compétences vont se déliter très vite."

Octavie Morino a donc tapé à toutes les portes, elle a même écrit à l'Elysée. Il y a quelques années, une mère de famille calaisienne avait également sollicité le couple présidentiel et avait obtenu gain de cause : "La maman d'un petit garçon autiste a toqué à la villa présidentielle au Touquet. Grâce à l'intervention du couple présidentiel, son fils a pu intégrer un institut. Je pense qu'il faut remuer ciel et terre et faire un ramdam médiatique pour obtenir quelque chose pour nos enfants."

Octavie Morino a lancé une pétition pour alerter sur le manque de structures d'accueil pour les enfants en situation de handicap. Sa pétition a déjà recueilli plus de 2 600 signatures.

L'une de ses amies, Peggy Fosseux est maman de Lara, une petite fille handicapée âgée de 14 ans, elle aussi s'est battue pour trouver une place en institut, un combat qui risque de durer toute une vie: "On fait le maximum, si on est combatif ca paie mais si on est dépassé par les événements que faire ? C'est compliqué pour nous les parents, on vieilli, et dès que notre enfant est pris en charge, on se pose la question de l'après prise en charge comme les places sont rares. On monte donc des dossiers six ans avant l'âge, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant".

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France affirme suivre de près la situation d'Emilio

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, que nous avons contacté, affirme suivre de très près la situation du petit Emilio pour lui proposer une prise en charge correspondant à ses besoins : "La situation d'Emilio continue d'être suivie de très près par l’ensemble de ces acteurs pour lui proposer ​une prise en charge correspondant à ses besoins. Dans l’attente, Emilio sera scolarisé pour une année supplémentaire en maintien grande section avec un accompagnement individualisé par un auxiliaire de vie scolaire."

L'ARS Hauts-de-France ajoute que des mesures ont été annoncées par le Président de la République concernant l'offre d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Parmi ces mesures figure : "la création de 50 000 nouvelles solutions au niveau national d’ici à 2030. Ce plan permettra d’apporter une réponse massive sur les territoires les plus en tension tout en renforçant l’offre pour des publics sans solution satisfaisante à ce jour. Par ailleurs, l’ARS a créé ces dernières années des places de services (SESSAD) sur le Calaisis : 11 places de SESSAD pour tout type de handicap et 7 places de SESSAD pour l'autisme." Toujours selon l'ARS Hauts-de-France, le Calaisis dispose d'une offre supérieure à la moyenne régionale, en ce qui concerne la prise en charge des enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme.