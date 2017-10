Une manifestation à Bobigny contre la suppression des contrats aidés dans l'Education nationale

Le gouvernement avait laissé entendre que l'Education nationale serait préservée autant que possible du gel des contrats aidés. En Seine-Saint-Denis, les syndicats estiment que la promesse n'est pas respectée et dénoncent un "plan social de plusieurs centaines de postes".

Toutes les organisations syndicales de l'Education nationale étaient réunies ce mardi matin devant la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Une action pour dénoncer le gel des contrats aidés, qui selon elles, met en danger les écoles, les collèges et les lycées du département.

Les AVS menacées

Les assistantes de vie scolaire accompagnent dans les classes les élèves en situation de handicap. Et elles sont de plus en plus nombreuses disent-elles, à voir arriver la fin de leur contrat aidé (contrat unique d'insertion), sans renouvellement. "Je ne sais pas ce que je vais faire. Mon contrat s'arrête en février et on m'a déjà dit de regarder du côté de Pôle Emploi" explique Malika. Pour Saba, ce sont les questions de l'enfant avec qui elle travaille qui sont les plus difficiles : "elle me demande si je vais rester avec elle l'année prochaine, et je suis obligée de lui dire que je ne sais pas, que moi aussi je m'inquiète pour mon avenir".

Selon le SnuiPP reçu en préfecture hier, après la manifestation, il a été répété que la priorité de l'Etat restait l'accompagnement des enfants en situation de handicap.

287 postes d'aides à la direction supprimés

Selon le SnuiPP, principal syndicat dans le primaire, tous les postes d'aides à la direction vont disparaître. Ces emplois, occupés souvent à temps partiel, en majorité par des femmes, permettaient aux directeurs d'être déchargés d'une partie de leurs tâches administratives, dans les établissements où ils sont aussi enseignants dans une classe. "Notre aide s'en va le 14 novembre prochain" explique Emilie Garcia, directrice d'une école d'Aulnay-sous-Bois "cela veut dire que quand je quitterai l'école, il n'y aura plus personne pour répondre au téléphone ou ouvrir la porte. Cela risque de compliquer la vie de l'établissement, le travail des instituteurs, et le rapport avec les parents".

Pascale, elle, est assistante à l'école Nanteuil de Montreuil et elle estime que la directrice n'aura plus assez de temps pour s'occuper du projet pédagogique de l'établissement. Elle dont le contrat aidé se termine en février est très en colère : "on nous dit que ce sont des contrats de merde, mais au lieu de les requalifier, on les supprime. Nous étions des travailleurs précaires, on fait de nous des chômeurs".