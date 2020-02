Une manifestation pour que l’école à classe unique de Vernon "ne soit pas oubliée"

Vernon, France

Ils refusent que leur école soit "oubliée". Les parents d’élèves et les enfants de Vernon prés de Joyeuse en sud Ardèche ont manifesté ce mardi midi devant l’école pour demander davantage de moyens. Les élèves ont distribué une petite annonce disant :" Vernon école oubliée cherche solutions pour élèves souhaitant apprendre dans de bonnes conditions."

Un demi poste d’enseignant en plus

Les parents demandent en priorité un demi poste d'enseignant en plus car il manque du personnel pour s'occuper des enfants. L’école de Vernon est une classe unique avec 27 élèves sur quatre niveaux du CE1 au CM2. Pour l'instant un seul maître qui fait aussi office de directeur est présent. Insuffisant pour les parents, d'autant que quatre élèves ont été reconnus en grande difficulté scolaire ou nécessitant la présence d'un AESH (un accompagnement pour élève handicapé).

Pas de réponse de l'inspection

Mais depuis la rentrée l'AESH n'est plus là qu'à mi-temps, alors que c’était un temps complet l'an dernier. Même chose pour la venue du Maître E (maître spécialisé qui travaille sur plusieurs écoles et vient s'occuper des enfants en grandes difficultés) ses horaires ne sont pas conformes à ce que veut l’usage assurent les parents. Nelly Combier maman d’élève manifestante détaille : "il ne vient à Vernon qu'une seule heure par semaine pour faire travailler les deux enfants en même temps. Normalement c'est deux heures par semaine et par enfant". Les parents ont de nouveau alerté l'inspection académique en janvier dernier sur ce manque de moyens ... pas de réponse pour l'instant.