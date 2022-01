Une matinée à la découverte de l'apprentissage à Avignon

Ce samedi 29 janvier, sur les deux sites du campus de l'Université régionale des Métiers et de l'Artisanat d'Avignon jeunes et adultes à la recherche d'un apprentissage ont pu découvrir tout un panel de formations.

"Je travaille dans la grande distribution et je sens que je ne suis pas vraiment mes envies", explique Aline dans l'atelier du CAP ébénisterie qu'elle visite ce samedi 29 janvier au matin. Elle ajoute : "Je voulais me renseigner sur la pâtisserie mais en fait l'odeur du bois me rappelle que ma place c'est dans un atelier de travail du bois". Comme Aline, une soixantaine de personnes ont pris rendez-vous sur le site de Fontcouverte du campus de l'Université régionale des Métiers et de l'Artisanat d'Avignon (URMA). L'objectif de cette opération portes ouvertes est de faire découvrir près de 38 diplômes dans 14 filières du CAP au BAC +4 que propose l'URMA.

Dépoussiérer les idées reçues sur l'apprentissage

Dans l'atelier de mécanique agricole cette fois, on retrouve Gabriel et sa mère Virginie en pleine discussion avec les professeurs. Il est en 3e mais il rêve de tracteurs. Sa mère nous confie avoir d'abord préféré qu'il fasse d'autres études pour peut-être obtenir un meilleur boulot, "mais quoi qu'il choisisse je le soutiendrai", assure-t-elle. Bernard est un professeur à la retraite mais il vient toujours aider le centre de formation d'apprentis. Pour lui pas de doute l'apprentissage n'est pas une voie de garage ! "J'ai donné des cours à des élèves en scolarité sans apprentissage et à ceux en apprentissage. Ceux en apprentissage apprennent mieux et plus vite que les autres grâce aux contacts avec les entreprises et les professionnels", explique-t-il.

Bien sûr, tous les dossiers ne pourront être retenus. L'année dernière pour la filière mécanique moto par exemple, seulement 12 places étaient à pourvoir contre 50 candidatures.