Une médiation entre élèves pour éviter les conflits dans plusieurs collèges mosellans

A l'occasion de la visite de la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement ce mardi à Metz, les élèves médiateurs du collège Ernest-Jacques Barbot ont été mis à l'honneur. Leur mission : réconcilier les copains, éviter les bagarres, bref, apaiser les tensions entre collégiens.

"On a parlé du harcèlement"

Ce dispositif existe depuis plusieurs années dans l'académie de Nancy-Metz et se développe petit à petit en Moselle. Concrètement, il s'agit de sensibiliser tous les élèves de cinquième à la nécessité de régler les conflits du quotidien sans violence. Ensuite, certains se portent volontaires pour suivre une nouvelle formation auprès des enseignants. Enfin, quand un problème survient entre plusieurs élèves, ils sont invités par leurs camarades (toujours sur la base du volontariat) à se réunir pour une médiation.

"Les élèves en conflits sont reçus dans une salle, chacun raconte sa version, exprime son ressenti et essaie de trouver une solution, explique Agathe, nouvelle médiatrice de quatrième. En fait, on essaie d'aider les autres. Pendant notre formation, on a parlé notamment du harcèlement qui peut tous nous toucher," ajoute son camarade devant toute la classe.

Les nouveaux élèves médiateurs ont été félicités par la secrétaire d'Etat Sarah El Haïry ce mardi matin au collège Barbot de Metz © Radio France - Lucas Valdenaire

"Là, c'est du concret"

Avant de sensibiliser leurs élèves, les enseignants comme Marie-Rose Rizzo, professeure d'histoire-géo, ont été formés pendant une année par l'association "Génération médiateurs" créée en 1999. "Sur une centaine d'élèves de cinquième, vingt se sont portés volontaires, détaille-t-elle. Oui, 20% c'est un bon chiffre, cela montre la volonté des collégiens de participer à ce projet. Et c'est un projet de non-violence. Dans l'Education nationale, on en parle depuis longtemps de façon théorique en cours d'enseignement moral et civique, mais là c'est du concret."

Bien sûr, ce ne sont pas les élèves qui règlent les gros soucis. Le Conseiller principal d'éducation (CPE) est là pour ça. "On dit bien aux élèves qu'ils ne peuvent pas régler tous les conflits, car ce n'est pas leur rôle, assure Marie-Rose Rozzi. Mais là, on parle des petits soucis : quand à la récréation, on ne laisse pas jouer un élève au ping-pong, ou quand on ne s'entend plus avec une camarade et qu'elle ne comprend pas pourquoi, etc. Ce sont des conflits qui semblent anodins mais pour des collégiens, ce n'est jamais anodin."

"Apprendre la médiation, c'est apprendre à écouter les autres"

Cette médiation a donc vocation à améliorer l'ambiance générale dans l'établissement, comme l'explique le principal Hervé Dufossé, qui a déjà participé à l'expérience à Petite-Rosselle et à Stiring-Wendel. "Ici à Barbot, ce n'était pas très connu, mais les professeurs se sont vraiment emparés du projet et c'est devenu au cœur du projet d'établissement, confie-t-il. A partir du moment où on apprend aux élèves la médiation, ils apprennent à écouter les autres. On le constate dans mes anciens établissements : depuis qu'on fait de la médiation, il n'y a plus aucune bagarre dans la cour. Ça fonctionne ! Ce n'est pas de l'angélisme, c'est la réalité."