Une micro-crèche 100% bascophone à Lacarre

La micro-crèche Ttinka a ouvert ses portes ce lundi au rez-de-chaussée de l'ancien presbytère de Lacarre. L'aboutissement de six ans de travail. C'est la troisième crèche bascophone du Pays Basque.

Lacarre, France

L'ancien presbytère de Lacarre est une bâtisse imposante située en plein cœur du village. Une grande maison vide depuis le départ du curé à la fin des années 2 000.

C'est en 2012 que la commune de Gamarthe, co-propriétaire en indivision avec celle de Lacarre, propose d'y installer une micro-crèche bascophone ainsi que six appartements. Mais les démarches administratives sont longues, très longues. Il aura fallu six ans pour que le projet voit le jour. Les travaux ont coûté 221 363€ financés par la CAF, la Communauté d'agglomération Pays Basque et la MSA (Mutualité Sociale Agricole).

100% bascophone

La micro-crèche Ttinka a donc ouvert ses portes ce lundi 7 janvier. Disposant de 10 places, elle pourra accueillir à tour de rôle 20 à 25 enfants, du lundi au vendredi, de 7 heures à 19 heures. "Quatre salariés travaillent à la crèche (3.5 équivalent temps plein NDLR), ce qui n'est pas mauvais pour un petit village comme le notre" se félicite Jean-Claude Ybargaray, le maire de Lacarre qui espère aussi que ce nouvel équipement fera venir de nouveaux habitants.

Visite de la micro-crèche Ttinka à Lacarre Copier

La micro-crèche Ttinka compte déjà 9 enfants inscrits © Radio France - Oihana Larzabal

Jadanik arrakastatsua

Ttinka haurtzaindegiak ateak ideki ditu aste huntan bederatzi haurrekin. Baina badira jadanik erreserbak hots maiatzan 16 haur izan behar litaizke, erran nahi bait da tokien %70-a betea izanen dela. "Haurtzaindegia ene laneko bidean da gainera euskaraz da orduan parada ona zen guretako" azaltzen du Sabine Garat-ek. Ezti eta Imanol, bere 11 hilabeteko bixkiak hasi dira astelehenean haurtzaindegira joaiten.

Baigorri-Garazi lurraldeko laugarren haurtzaindegia da Lakarreko Ttinka baina lehena osoki euskalduna (Banka eta Ortzaizekoak elebidunak dira). Iparraldean, badira beste bi haurtzaindegi euskaldun : Miarritzen eta Baionan.

Ezti eta Imanol, 11 hilabeteko bixkiak, ama eta haurtzaindegiko langileekin © Radio France - Oihana Larzabal

Lau langile dira Ttinka haurtzaindegian, denak euskaldunak edo euskaldun berriak Copier

Beñat Cachenaut eta Beñat Arrabit, Euskal elkargoko lehendakari ordeak, Jean-Claude Ybargaray, Lakarrako auzapeza eta Jean-Michel Bicain, Gamartekoa © Radio France - Oihana Larzabal

Tokiak badira oino Lakarrako Ttinka haurtzaindegian haurren errezibitzeko. Izenak emaiteko 05.59.37.07.40 zenbakira deitu edo meila igorri ttinkahaurzaindegia@gmail.com helbidera.