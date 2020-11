Une nouvelle association pour éviter l'isolement des enfants handicapés non scolarisés

L'association Isaé pour Insertion Sociale Autonomie et Épanouissement vient tout juste d'être créée au Crès. Elle propose des activités pour des enfants et adolescents de 13 à 20 ans handicapés mentaux non scolarisés. L'idée est de rompre avec leur isolement.

400 enfants et adolescents ne sont pas scolarisés dans l'Hérault, faute de places dans les établissements, spécialisés ou pas. Des enfants qui se retrouvent à la maison toute la journée. Un vrai problème pour eux et pour les parents. Ces enfants se retrouvent isolés socialement et humainement. Sans compter que parfois les parents sont obligés d'arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper de leurs enfants.

Un lieu pour accueillir les adolescents en déficience intellectuelle.

Forte de ce constat, la toute nouvelle association Isaé, comme Insertion Sociale Autonome et Épanouissement a mis en place un accueil et des activités pour ces jeunes. Leur local se trouve sur la commune du Crès que la mairie a bien voulu mettre à la disposition de l'association. Pour le moment, deux jeunes sont pris en charge à temps complet mais l'association fait un appel aux parents intéressés. Elle propose des activités pour les adolescents avec déficience intellectuelle, âgés de 13 à 20 ans.

Il y a deux types d'accueil, un accueil quotidien et des activités organisées au coup par coup pour partager des loisirs sur une journée ou demi-journée. L'idée c'est que les enfants et adolescents se retrouvent pour des activités culturelles ou sportives.

un accueil quotidien et un centre de loisirs partagés

Laure Sautreau, créatrice de l'association Isaé explique que "les familles sont dans la solitude et surtout dans un rythme effréné parce qu'elles essaient de tout concilier, la vie personnelle, la vie professionnelle, le handicap de l'enfant qui nécessite des accompagnements. Elles ont donc la tête sous l'eau et elles n'ont pas le temps pour trouver des solutions". Isaé cherche donc à sa faire connaître auprès de ces parents débordés, sachant que plus il y a de parents intéressés, plus le lieu pourra accueillir d'adolescents.

Déjà deux jeunes atteints d'autisme accompagnés au Crès

Deux jeunes, une fille de 15 ans et un garçon de 18 ans atteints d'autisme, sont actuellement accompagnés et l'idée est d'accueillir cinq jeunes à temps plein ou plus à temps partiel. Tout dépendra des demandes des familles. Le SAS, le Service d'Aide à la Socialisation, peut recevoir les enfants sur les temps scolaires, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 17h15.

Laure Sautreau, pdte d'Isaé Copier

Laure Sautreau, présidente d'Isaé Copier

Laure Sautreau, présidente d'Isaé Copier