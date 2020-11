Une nouvelle audience dans l'affaire de l'instituteur de Malicornay

Depuis 2017, Matthieu Faucher est en conflit avec l'Education nationale. L'institution reproche à cet enseignant d'avoir abordé la Bible en cours, avec ses élèves de CM1-CM2 de l'école de Malicornay. Sa démarche se serait apparentée à du prosélytisme, ce que l'intéressé dément.

En juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges avait ordonné l'annulation de la sanction prise à l'encontre de Matthieu Faucher. Mais le cabinet du ministre Jean-Michel Blanquer a fait appel. C'est ce recours qui est examiné ce jeudi par la cour d'appel administrative de Bordeaux.

Matthieu Faucher effectue aujourd'hui des remplacements dans les écoles de l'Indre, mais il garde espoir de pouvoir réintégrer celle de Malicornay. Sur le fond, il reste convaincu qu'il est plus que jamais indispensable d'aborder la question de la religion en classe : "Quand on voit qu'au CM2, 80% des élèves ignorent ce qu'est un baptême, ne savent pas ce qu'est une église, ni ce qu'on peut y faire... D'ici un quart de siècle on sera incapable de comprendre Victor Hugo ou le Moyen-Age. En tant qu'enseignant, je me sens concerné par cette question".