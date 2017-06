Une nouvelle carte jeune lancée par la région Occitanie

La région Occitanie a mis en place une nouvelle carte jeune pour les lycéens et les apprentis. Elle sera obligatoire pour accéder à un certain nombre de services, notamment la gratuité des manuels.

Suite à la fusion du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, la région Occitanie a dû mettre en place un nouveau programme éducatif. Parmi les mesures proposées, une carte jeune commune aux 13 départements de la nouvelle région. Cette carte regroupera un ensemble d'aides inédites et d'aides déjà existantes. La région a effectivement pris certaines mesures qui étaient déjà disponibles en Languedoc-Roussillon, et d'autres qui l'étaient en Midi-Pyrénées, pour toutes les réunir dans cette carte.

Cette carte est exclusivement réservée aux lycéens, apprentis, quatrième et troisièmes prépa pros, ainsi qu'aux élèves des écoles régionales de la seconde chance. En tout, c'est plus de 262 000 jeunes qui pourront bénéficier des divers services proposés.

La Carte Jeune Région permettra notamment d'obtenir les manuels scolaires gratuitement, de bénéficier de 20 euros à utiliser en librairie et de 15 euros pour une licence sportive. Les apprentis auront en plus des aides au logement, à la restauration et au transport. Ils auront aussi une remise de 500 euros pour passer le permis de conduire et ils obtiendront gratuitement tout l'équipement technique nécessaire à leur formation.

Pour l'Ordi, l'aide dépendra des revenus

Une seule aide dépendra des revenus. Il s'agit de l'aide à l'achat d'un ordinateur, l loRdi qui était jusque là gratuit en Languedoc-Roussillon pour l'entrée en seconde.Alors que les familles les plus modestes auront droit à un ordinateur gratuit, les autres familles devront payer entre 80 et 180 euros pour le même ordinateur.

A long terme, la carte devrait également devenir un pass pour les réfectoires et les portes d'entrée dans l'ensemble des 382 lycées concernés par la mesure.

L'obtention de la Carte Jeune Région est obligatoire. Les élèves bénéficiaires ont jusqu'au 13 juillet pour faire leur demande sur le site cartejeune.laregion.fr ou dans leur établissement scolaire.