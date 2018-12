Une nouvelle école à Aimargues : l'école Simone Veil

Aimargues, France

Une troisième école primaire à Aimargues qui est en pleine croissance : 3.500 habitants il y a 10 ans, 5.600 aujourd'hui. L'école Fanfonne Guillierme ne pouvait plus être agrandie, plus de place, d'où la création de cette école Simone Veil, juste à côté. Une école qui a ouvert ses portes au retour des vacances de Toussaint, elle est inaugurée samedi. Une école neuve sans tableaux noirs. Finie la craie, place au stylet pour écrire sur le TBI, le tableau blanc interactif connecté à un ordinateur. Et les enfants comme les enseignants apprécient.

Le TBI, le tableau blanc interactif, est apprécié des enfants comme des enseignants. Copier

Cette nouvelle école est un investissement important pour la ville, même si elle a bénéficié de subvention. Une nouvelle école qui réjouit le maire, heureux d'ouvrir une troisième école dans cette ville dont la croissance est tiré par son positionnement géographique, entre Nîmes et Montpellier