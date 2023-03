Une nouvelle école à Belfort en 2027

Une nouvelle école à Belfort. Ou plutôt une école toute neuve qui va voir le jour pour remplacer la maternelle Pauline Kergomard et l'élémentaire Jean Moulin situées tout près de l'étang des Forges. C'est la mairie de la Cité du Lion qui l'annonce à la presse ce vendredi après-midi. Ce sera un tout nouvel établissement, moderne, toujours dans le même quartier, précisément rue Simone Veil, juste à côté de la Maison de quartier des Forges. Le nouveau groupe scolaire reprendra le nom de "Jean Moulin" et accueillera donc les élèves des deux écoles actuelles jugées trop chères à rénover par la mairie.

Un regroupement : la meilleure solution pour la ville

Regrouper les deux écoles en un seul établissement est la meilleure solution pour la ville de Belfort "Kergomard et Jean Moulin sont trop vétustes et ne sont plus aux normes d'accessibilité et énergétiques, et pour lesquelles il aurait fallu mettre des financements importants ppur arriver à les mettre aux normes, donc nous avons décidé de construire un tout nouvel établissement" confie Marie-Hélène Yvol, élue chargée de l'éducation à la ville de Belfort.

Une école moderne et modulable

La maternelle Kergomard et l'élémentaire Jean Moulin ne vont plus faire qu'un "et le nouveau bâtiment d'une superficie de deux mille mètres carré sera moderne, avec dix salles de classe réparties sur un rez-de-chaussée et un étage avec ascenseur, deux cours de récréation, une restauration en self avec des sièges à hauteur réglables pour tenir compte de la croissance des enfants" explique l'élue qui précise "que le futur établissement accueillera au départ 150 enfants environ, mais la capacité pourrait aller jusqu'à 200 élèves en cas de besoin, si la démographie repart à l'avenir, avec possibilité même d'intégrer des enfants en situation de handicap."

Début des travaux en 2025, ouverture en septembre 2027

Tout sera également pensé, ajoute la ville, pour un accès facilité aux parents qui viennent déposer ou récupérer leurs enfants en voiture aux abords de l'établissement. Cette nouvelle école "Jean Moulin" doit déjà faire l'objet d'un concours d'architecte pour en désigner le concepteur. Le chantier (d'un coût total de 7 millions d'euros) doit débuter en 2025 pour une ouverture à la rentrée scolaire de 2027. Une fois le déménagement effectué, les deux écoles actuelles devraient être revendues selon la mairie de Belfort qui espère surtout qu'avec un tel investissement, l'Education Nationale ne prévoira pas de fermeture de classe une fois cette nouvelle école ouverte.