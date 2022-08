Plus d'arbres et moins de bitume dans les cours des écoles de Nantes

Bienvenue à Alice Guy, la nouvelle école qui s'ouvre en cette rentrée à Nantes. C'est la 115ème de la ville et elle se veut en phase avec son époque. Son nom, d'abord : Alice Guy, en hommage à la première réalisatrice de l'histoire du cinéma avec son film la Fée aux choux tourné en 1896. La cour de récréation a été aménagée aussi pour un usage "moins genré", comme le souligne Ghislaine Rodriguez, adjointe à l'éducation. En clair, les cages de foot n'occupent plus la place centrale. Quant à la salle des maîtres, elle se nomme désormais "salle des enseignants et des enseignantes", explique Emmanuelle Lecomte, cheffe de projet schéma directeur des équipements à la direction de l'éducation de la Ville de Nantes. C'est elle qui fait la visite de la nouvelle école, en compagnie de Thomas Durand, directeur associé du cabinet RAUM Architectes.

Dans le projet, les grands arbres présents sur le site devaient être conservés, notamment "les pins côté cour élémentaire là depuis très longtemps", raconte Thomas Durand. Car cette école du XXIème siècle se veut aussi écologique. "On a demandé aux équipes de conserver les arbres existants mais aussi de faire des sols pas entièrement bitumés avec des sols en copeaux de bois, des sols en pavés à joints enherbés pour permettre l'écoulement des eaux", précise Ghislaine Rodriguez. Il y a aussi des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école et une terrasse végétalisée est en cours de construction.

D'ici la fin de son mandat, la maire de Nantes, Johanna Rolland, veut réaménager 30% des cours d'école "pour que nos enfants retrouvent le contact avec la nature". L'élue promet également toujours 40% de produits bio dans les assiettes, deux repas végétariens par semaine et elle annonce une nouveauté, après les vacances de la Toussaint : un plat végétarien de substitution les jours où de la viande est au menu.

Tout cela sans augmenter le prix du ticket de cantine. "Alors qu'avec l'inflation l'achat des denrées pour la Ville augmente de 15%", précise Johanna Rolland. "Ça vous dit le volontarisme de la Ville", ajoute-t-elle, rappelant que l'éducation est le premier budget municipal avec 270 millions d'euros d'investissement sur le mandat. Elle ne promet pas toutefois de maintenir les tarifs de la cantine et du périscolaire sur l'année entière.