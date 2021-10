Une nouvelle école allie cours et ateliers numériques pour réinsérer des jeunes déscolarisés à Avignon

Une école qui vise à réinsérer dans le monde du travail des jeunes déscolarisés depuis longtemps vient d'ouvrir dans le centre-ville d'Avignon, dans la rue du passage de l'oratoire. Huit jeunes, âgés de 15 à 21 ans, ont fait leur rentrée en septembre dans cet espace numérique des apprentissages. La formation propose des cours de français, d'histoire et de mathématiques. Ces cours théoriques sont alliés à des ateliers audiovisuels dans un studio de radio et un studio de télévision flambant neuf.

Les élèves sont des jeunes de 15 à 21 ans qui ont abandonné l'école il y a longtemps. Copier

Un tremplin pour des jeunes déscolarisés

"Tous les jeunes ne trouvent pas leur place dans des systèmes classiques. La formation qu'on propose permet de mobiliser ces jeunes et de les inscrire dans un projet pragmatique concret" explique la directrice de cette nouvelle école, Fouziya Limoan. Des projets sont menés pendant cinq à sept semaines afin de créer des productions sonores ou vidéo.

C'est ce côté pratique de la formation qui plait aux élèves, comme Ben* qui a arrêté l'école avant d'obtenir son baccalauréat. C'est un vrai tremplin pour lui : "On n'est pas tout le temps devant un tableau ou un cahier et c'est une bonne issue pour ceux qui sont un peu perdus. Et ça peut leur permettre de découvrir des nouveaux métiers".

La directrice de cette nouvelle école, Fouziya Limoan. Copier

Réapprendre quelques règles

Les élèves sont des jeunes qui ont abandonné l'école ou qui ont eu des problèmes avec la justice. Alors il faut leur inculquer quelques règles pour réintégrer une formation scolaire ou le monde du travail par la suite. Pour cela, ils sont encadrés par Bérenger Fréhaut, un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à Avignon. Par exemple, "il faut arriver à l'heure. Donc si un jeune n'est pas là à 9h pile, à 9h05 on l'appelle pour lui rappeler qu'il est en retard et lui dire que demain on ne veut pas qu'il soit en retard" ou "le midi c'est de débarrasser la table et de faire la vaisselle".

Dans l'équipe pédagogique, il y a aussi une enseignante spécialisée de l'Éducation nationale, un professeur de la protection judiciaire de la jeunesse, d'une équipe de techniciens audiovisuel et une formatrice de l'association Volt.

* Son prénom a été modifié

La directrice de cette nouvelle école, Fouziya Limoan. © Radio France - Morgane Guiomard