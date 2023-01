Une nouvelle école d'enseignement supérieur ouvre à Châteauroux, 100 à 200 alternants prévus

C'est une école spécialisée dans la formation aux métiers du management, du commerce, et de la gestion qui va ouvrir ses portes à la rentrée de Septembre au Centre Colbert de Châteauroux. Everen Formation proposera 7 BTS différents, un bachelor, et un mastère, et prévoit d'accueillir entre 100 et 200 alternants. Les travaux viennent tout juste de démarrer, ils doivent se finir juste avant la rentrée de septembre.

ⓘ Publicité

Une forte demande sur ces formations

Le projet est né il y a environ 8 mois détaille le dirigeant d'Everen Formation, Cédric César. Tout est parti d'un constat : celui d'une forte demande sur certaines formations avec peu d'offres dans la région Centre-Val-de-Loire. "Il a fallu qu'on étudie toutes les statistiques de Parcoursup, les BTS les plus demandés, et ensuite on a regardé ce qu'on pouvait faire (...) Je prends par exemple le BTS commerce international en alternance : dans la région il y a quasiment plus de 2.000 demandes pour un établissement qui va accueillir entre 20 et 30 alternants, donc en fait je pense qu'on a toutes nos chances".

La création de l'école a nécessité l'investissement de près d'un million d'euros. Une vingtaine de professeurs sont recrutés, cinq viennent de départements ou régions limitrophes. Six personnes sont également embauchées dans le secteur administratifs.

22 logements pour les étudiants

Pour attirer des étudiants au delà de l'Indre, l'école mise notamment sur la création de 22 logements, qui seront situés au troisième étage du Centre Colbert ; "22 chambres, des cuisines, aménagées, et des espaces détente pour les étudiants" détaille Cédric César.

La nouvelle école ambitionne de doubler ses capacités d'accueil dès la rentrée 2024, en pouvant accueillir pour cette seconde année scolaire 400 alternants. Reste une inconnue : la capacité et la volonté des entreprises à accueillir elles aussi ces étudiants.