Châteauroux, France

C'est un bonne nouvelle pour le CES de Châteauroux : une nouvelle filière ouvre ses portes à la rentrée. "Il s'agit d'une licence professionnelle consacrée aux métiers de l'eau. Cela permet par exemple de devenir technicien de rivière, technicien en agroenvironnement, de travailler dans une communauté de commune comme animateur schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, ou bien auprès d'un ingénieur ou encore à la SAUR ou chez Véolia" détaille Pascal Bartout, directeur du Centre d'études supérieures.

Accessible avec un niveau bac+2, cette formation - qui peut se faire en alternance ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle - peut accueillir 32 élèves. "Elle n'a qu'un seul équivalent en France et c'est à Perpignan ! C'est vraiment original et c'est une belle opportunité à Châteauroux" s'enthousiasme Pascal Bartout. Il est vrai que cette annonce est un bon signal après le sauvetage in extremis des troisièmes années de licence des filières droit et histoire, menacées il y a quelques semaines encore d'un transfert vers Orléans.

Une formation en lien avec la Brenne

Les étudiants qui intégreront - sur dossier - cette licence professionnelle en septembre seront amenés à expérimenter sur le terrain : "_du personnel du Parc Naturel Régional interviendra dans la formation et des apprentissages de l_a formation se fera sur le terrain du PNR, à la fois sur les plans d'eau et sur des aspects hydrogéologiques" explique Pascal Bartout.

Vous avez jusqu'à la fin du mois de mai pour envoyer vos candidatures. Les premiers étudiants diplômés sortiront de cette formation dès juin 2019