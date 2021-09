Une nouvelle rentrée sous covid qui n'enchante pas vraiment les Montpelliérains

A la veille de la rentrée scolaire, nos écoliers montpelliérains n'ont pour la majorité d'entre eux, pas envie de reprendre les cours et encore moins de revivre une rentrée sous covid. Des élèves partagés entre habitude et lassitude.

Ce qui perturbe le plus Lucciana, une élève de CE2, c'est surtout de remettre le masque. "Pendant les deux mois de vacances, je ne l'ai remis qu'une ou deux fois donc cela va faire bizarre", soupire la fillette de 9 ans. "Ce masque tient chaud et en plus souvent nos maîtresses ne nous entendent pas toujours", ajoute-t-elle. Il faudra faire pourtant avec selon le protocole en vigueur dans les écoles, les collèges et les lycées. Autres mesures toujours en vigueur, le retour des gestes barrières ou encore le maintien des distanciations pour éviter les brassages d'élèves. "Avec le masque, se laver les mains, tout le temps, cela ne donne pas vraiment envie de retourner à l''école", assure Maëlys, une élève de cinquième.

J'ai peur de redoubler de nouveau si l'on doit faire l'école à la maison

Mais la crainte de l'adolescente est surtout de revivre une partie de son année à la maison, comme elle a pu le vivre plusieurs fois l'année dernière. "Je n'arrivais pas à suivre les cours. Mes parents ne pouvaient pas toujours m'aider donc j'ai redoublé", explique Maelys. Si la situation se dégrade dans sa classe, l'adolescente non-vaccinée ne pourra pourtant pas y échapper.

Les règles sont claires : une classe ferme dès le premier cas dans les écoles, avec un retour donc de l'apprentissage en distanciel. Pour les collégiens et les lycéens, seuls ceux qui ne sont pas vaccinés seront soumis aux cours à distance pendant sept jours. "J'ai peur de redoubler de nouveau si l'on doit faire l'école à la maison", s'inquiète Maelys. "J'aimerais me faire vacciner pour m'enlever ces soucis". Une vaccination qui n'enchante pas vraiment ses parents qui assurent attendre la rentrée pour voir de plus près la situation sanitaire et prendre leur décision.

Un vaccin qu'aimerait aussi recevoir Jade, une autre élève de cinquième à Montpellier. Hors de question pour autant de céder pour sa mère Kika. "Je ne veux pas qu'elle se fasse vacciner. Elle est trop jeune pour l'instant. S'il faut faire les cours à la maison, il n'y a pas de problème. Je l'ai gardé toute l'année à l'arrivée du covid. On sait faire, on est habitué et puis elle y arrive car elle a 14 de moyenne."