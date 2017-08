Une nouvelle salle de classe en préfabriqué à Montlaur au sud de Toulouse

Comme de plus en plus de petites communes, Montlaur a choisi d'installer une nouvelle salle de classe en préfabriqué pour répondre à la hausse des effectifs.

Où installer les 37 nouveaux élèves de maternelle à la rentrée ? A quelques jours de la rentrée, la question devenait urgente à Montlaur. Dans cette commune de près de 1600 habitants, au nord de Montgiscard, il a fallu trouver une solution dans l'été pour accueillir convenablement les 187 enfants de l'école, de la petite section au CM2.

Montlaur a donc opté pour une salle de classe de 60 m² en préfabriqué. Installée ce mardi, elle est livrée clef en main en seulement deux jours par la société Portakabin.

La salle de classe fait 60 m² au total et comprend des sanitaires pour le confort des enfants. © Radio France - Leïla Méchaouri

Les gens ont une image négative du bâtiment modulaire – Ludovic Carrière, Portakabin

Hormis une douche et des toilettes pour les élèves de maternelle, cette salle de classe ressemble encore pour l'instant à n'importe quel autre bâtiment en préfabriqué. Mais si les communes font de plus en plus appel à ce type de solution, c'est parce qu'elle s'adapte aux besoins des établissements scolaires selon Ludovic Carrière, responsable de l'agence Portakabin à Toulouse. "Les gens ont une image négative du bâtiment modulaire, explique-t-il. On pense que l'hiver il fait froid et l'été il fait chaud. Mais aujourd'hui, les concepts de fabrication font que les bâtiments sont de plus en plus qualitatifs et économe en énergie."

La commune de Montlaur accueille 37 nouveaux élèves de petite section de maternelle à la rentrée. © Radio France - Leïla Méchaouri

On avait besoin d'une solution en urgence – Pierre Muller, maire de Montlaur

A Montlaur, on n'avait surtout pas d'autre choix insiste le maire. "Les délais ne nous permettaient pas de construire quelques chose, remarque Pierre Muller. Pour accueillir les 37 nouveaux enfants, on avait besoin d'une solution en urgence." La salle de classe en préfabriqué est louée à la commune pour un peu moins de 1000 euros par mois. Montlaur ne prévoit d'ailleurs pas de travaux d'agrandissement des bâtiments classiques de l'école. Car, comme l'ajoute le maire, les effectifs sont très variables d'une année sur l'autre.

Chaque été, la société Portakabine installe une dizaine de salles de classes comme celle-ci en Haute-Garonne. Les deux dernières petites communes à avoir opté pour cette solution sont Tarabel et Labastidette.