Une nouvelle vie pour l'ancien collège René-Lemière à Caen

Il était fermé depuis 2014 : le collège René-Lemière dans le centre-ville de Caen revit depuis ce lundi 4 janvier 2021, après plusieurs années de travaux. Les élèves de l'école maternelle et primaire voisine, du même nom, viennent de s'y installer. Leurs locaux n'étaient plus adaptés.

Les 150 enfants auraient dû faire leur rentrée dans la nouvelle école en septembre dernier mais le coronavirus a retardé les travaux. C'est donc très excitées que Alica, Loreleï et Lilou ont découvert la cour de récréation de 1 300 m² :

Comme l'école est super super belle, on a trop hâte ! En plus le doré, c'est ma couleur préférée et le noir ça va avec tout ! Moi je pensais qu'on pourrait même rester dormir !