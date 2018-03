Une "nuit des écoles" dans le Val-de-Marne pour protester contre la carte scolaire

Par Solène Cressant, France Bleu Paris

Dix villes du Val-de-Marne ont vu leurs écoles occupées et fermer plus tard que d'habitude ce jeudi soir. Enseignants, parents et élèves se sont réunis dans 13 établissements pour protester contre la carte scolaire qui prévoit la fermeture de 180 classes à la rentrée 2018.