Une opération interministérielle dans une colonie à Chamrousse

L'opération interministérielle vacances débute à 14h au chalet du Chazelet à Chamrousse. La direction de la jeunesse et des sports mais aussi la Direction Départementale de la Protection de la Population sont présents sur place. Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Philippe Portal, a également fait le déplacement.

Cette intervention conjointe a pour but de contrôler les réglementations en vigueur dans les établissements accueillant du public. "Ici il y a une réglementation sanitaire pour la cuisine surveillée par la Direction départementale de la protection de la population. Et une autre réglementation liée au Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports. Ces deux entités se coordonnent pour faire un seul et unique contrôle et forment l'opération interministérielle vacances", explique Philippe Portal.

Des inspections minutieuses

La vérification de la sécurité alimentaire commence. Christian Moulin est inspecteur technicien vétérinaire. Il dépend du ministère de l'agriculture. Equipé de blouse, surchaussures, masque et charlotte, il suit la responsable en chef de la cuisine. La préparation des repas, le stockage des aliments, la propreté des locaux et du matériel, tout est passé au crible.

Christian Moulin (à droite) est inspecteur et technicien vétérinaire. Il vérifie les échantillons des repas. © Radio France - Eloïse Roger

Pendant ce temps, dans le réfectoire, Isabelle Becu-Salaün, conseillère jeunesse et sport de l'inspectrice académique de l'Isère inspecte le chalet. Elle vérifie ensuite les diplômes des encadrants ou encore le projet pédagogique. "C'est important de savoir s'il est en adéquation avec le lieu et s'il est pertinent. Ici, c'est le cas. Le projet pédagogique est intéressant, il s'adresse à des jeunes en difficulté. Au Chazelet tout est mis en œuvre pour aider les enfants. L'important c'est qu'ils soient auteurs et acteurs de leur séjour tout en profitant d'un cadre de vie des plus agréables", soulève Isabelle Becu-Salaün.

Isabelle Becu-Salaün (à droite), est conseillère jeunesse et sport de l'inspectrice académique. Elle vérifie les diplômes des encadrants. © Radio France - Eloïse Roger

Une association pour un public vulnérable

En effet, la fondation AJD Maurice Gounon, a créé un service 'vacances' en 1943. Depuis, elle compte une vingtaine d'établissements situés principalement en Auvergne-Rhône-Alpes. "Il y a des maisons d'enfants, d'autres pour jeunes, un foyer jeunes travailleurs, des ateliers d'insertion, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. On compte 250 salariés au total", raconte Jocelyne Revollet, directrice d'AJD Vacances, "ici ce sont des enfants en situation modeste qui sont en colonie. On est sur un principe de prévention précoce et on souhaite donner à tous l'accès aux vacances et au loisir."

Le Chazelet fait partie des 200 sites visités par la Direction Départementale de la Protection de le Population cet été © Radio France - Eloïse Roger

Au Chazelet, rien n'est à signaler à la suite de cette opération interministérielle, de quoi finir dans la bonne humeur ce séjour en colonie de vacances. "Avec 1000 accueils collectifs de mineurs sur deux mois en Isère, on ne peut être partout. On contrôle les établissements en fonction de critères nationaux. Par exemple s'il y a la présence de stagiaires en validation diplôme ou s'il y a eu des signalements, expose Isabelle Becu-Salaün avant de conclure, le contrôle est fait pour veiller à la sécurité physique et moral des mineurs. Ils sont placés sous la responsabilité préfectorale quand ils sont en dehors de chez eux pendant les congés scolaires."