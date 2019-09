Une ouverture de classe supplémentaire en Mayenne, à Bonchamp-lès-Laval

Département Mayenne, France

Comme chaque année, le directeur académique des services de l'Éducation Nationale (DASEN) en Mayenne a procédé à quelques ajustements concernant la carte scolaire actée en mars dernier, pour tenir compte des effectifs constatés à la rentrée ce lundi.

En Mayenne, une classe ouvre à l'école primaire Bono Campo de Bonchamp-les-Laval, passant de 10 à 11 classes.

Quatre postes de titulaires remplaçants ruralité

Par ailleurs, deux postes supplémentaires d'enseignants titulaires remplaçants ruralité sont créés à Saint-Pierre-la-Cour et Grez-en-Bouère. Ce sont des enseignants à 50 % ou à temps plein, qui interviennent sur une ou deux écoles, soit pour un renfort dans les classes en plus de l'enseignant déjà présent, soit pour alléger les effectifs quelques jours par semaine en ouvrant temporairement une classe. Il s'agit par exemple d'une école avec deux classes pour 52 élèves, qui quelques jours par semaine aura trois classes pour permettre de travailler en plus petits groupes.

Au total à la rentrée 2019, ce sont donc 18 classes qui ont fermé en Mayenne, pour 7 ouvertures auxquelles il faut ajouter 4 postes d'enseignants titulaires remplaçants ruralité, des classes qui sont donc ouvertes quelques jours par semaine, avec des enseignants supplémentaires répartis sur une ou deux écoles.