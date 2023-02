Une parenthèse loin de la guerre, en Normandie, pour de jeunes Ukrainiens

Pendant quatre semaines, des adolescents ukrainiens originaires de la ville de Trostianets, entre Soumy et Kharkiv, à trente kilomètres de la frontière avec la Russie, ont pu se ressourcer loin de la guerre au château de Ménilles dans l'Eure. L'élégant bâtiment appartient à la Ville de Gennevilliers qui a été contactée par l'association Europe-Prykhystok (l'abri, le refuge en ukrainien, NDLR) pour organiser ce séjour. "C'est une classe transplantée" explique Eléonore Perrier, chargée des relations internationales et des jumelages de la ville altoséquanaise, "pour permettre à ces jeunes de prendre une respiration et retrouver une vie de jeunes".

ⓘ Publicité

loading

Tous les jours, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 14H00, les Ukrainiens avaient classe avec leurs enseignantes accompagnatrices (une professeure d'anglais, une de mathématiques, une de physique-chimie, une d'histoire et une d'arts) et certains "sur leur portable en distanciel avec l'Ukraine". Ils ont retrouvé l'ambiance d'une salle de cours, car "en Ukraine, nous avons surtout des leçons on-line et la connexion internet n'est pas très bonne en Ukraine" explique Juliia Hrankina, professeure d'anglais, qui fait aussi office d'interprète pour le groupe.

Oublier la guerre

La ville de Tostaniets a été ravagée par les bombardements russes et ce séjour en Normandie a offert un peu de répit aux adolescents ukrainiens. "Ils sont arrivés fatigués, avec de vraies pressions, de vraies peurs, notamment la peur du calme" se souvient Éléonore Perrier. Ils n'ont d'ailleurs pas très bien dormi la première nuit car "c'était trop calme". Les peurs se sont un peu apaisées, sauf, pour certains, lorsqu'ils aperçoivent un avion dans le ciel normand. Ce séjour, "ça nous relaxe, moi et mes amis, c'est une bonne aide pour nous dans cette horrible chose" avance Dima Melnuk, quinze ans, dont les yeux s'embuent à l'évocation de la guerre dans son pays. Une psychologue ukrainienne accompagnait d'ailleurs les adolescents pendant tout leur séjour.

La France a charmé les Ukrainiens

Plusieurs visites ont été organisées pour égayer le séjour, notamment une journée à Étretat, "c'est très sympa avec une belle nature" rapporte Juliia Hrankina, "nos enfants ont été très impressionnés, ils voulaient rester à Étretat, ils voulaient nager mais ce n'était pas possible, c'était un peu froid" sourit-elle. Dima Melnuk a lui été séduit par Versailles : "Versailles, c'est vraiment incroyable" s'émerveille l'adolescent de quinze ans qui promet de revenir en France, "c'est mon rêve", notamment à Paris, "une ville magnifique" tandis que Katya Oleynik se souviendra longtemps de sa visite du musée du Louvre et "la beauté de l'architecture française". Des jeunes Gennevillois ont aussi participé avec eux à une visite du musée Grévin.

loading

Des échanges avec des collégiens de Gennevilliers

Les Ukrainiens ont rencontré deux fois les élèves de la classe de 4e8 du collège Édouard-Vaillant de Gennevilliers et à la veille du départ vers l'Ukraine, jeudi 16 février, ils ont passé une journée ensemble au château. Les jeunes se sont déjà échangés leurs profils sur les réseaux, Instagram et TikTok notamment, mais pourraient aller plus loin. "C'est en réflexion, on aimerait qu'il y ait un lien un peu plus formel" explique Thibaud Charrieau, professeur d'éducation physique et sportive. Une façon de "perdurer cet échange car ça a tout de suite bien fonctionné". Les jeunes Français ont pu ainsi se rendre compte de la réalité d'une guerre : "On en entend souvent parler à la radio ou à la télévision et là, le fait d'être face à ces jeunes-là leur a permis de découvrir une autre facette et à leur manière participer à leur accueil ici" ajoute le professeur.

Amitié franco-ukrainienne au château de Ménilles - Claire Capot

Les jeune Ukrainiens sont repartis à Trostaniets vendredi 17 février, un périple de plus de deux jours, 19 heures en bus jusqu'à Lviv et ensuite en train, pour des retrouvailles tant attendues avec leurs familles et leurs amis.