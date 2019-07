Une partie de foot pour rapprocher les gardiens d'immeubles et les jeunes des quartiers à Châteauroux

À Châteauroux, des enfants et adolescents ont joué au football avec des gardiens d'immeubles. L'idée est de leur permettre d'échanger, de discuter, de mieux connaître le travail des gardiens et de les respecter.

Sur la pelouse du stade Max Ploquin, à Châteauroux, une trentaine de jeunes jouent au foot avec des gardiens d'immeubles. Ils viennent des quartiers Vaugirard et Saint-Christophe. Entre chaque match, l'échange s'installe. L'objectif est de rappeler aux enfants l'importance de respecter le travail des gardiens : ne pas jeter ses déchets n'importe où, amener à la déchetterie les encombrants, signaler les problèmes. "On n'arrête pas de faire ces piqûres de rappel mais c'est très dur. Les enfants vont pouvoir faire remonter à leurs parents ce qu'on leur a dit", espère Christophe, gardien d'immeuble aux Rocheforts, dans le quartier Saint-Christophe. Il décrit son quotidien : _"_beaucoup n'ont pas la délicatesse d'aller en déchetterie pour jeter leurs encombrants. Ils les laissent à l'intérieur des bâtiments ou juste devant".

Si on a une planche à ramasser, ce n'est pas catastrophique. Mais si c'est trois canapés, deux frigos et une gazinière, le temps perdu ne sera pas du tout le même"

Une action de sensibilisation ... aussi à destination des parents

Tour à tour, les jeunes témoignent. "Je connais des gens qui jettent leurs déchets dehors. Je leur dis de ne pas le faire parce que c'est de la pollution. Et si ils continuent, je ramasse pour eux", explique Oussama. Tous ont conscience qu'il faut adopter un bon comportement, à la fois pour la protection de l'environnement et pour le respect des gardiens d'immeuble. "Il y a des petits de cinq ans qui jettent leurs canettes par terre. Ce n'est pas bien", regrette Nestor.

L'initiative est organisée par Scalis, qui gère plus de 10 000 logements en région Centre-Val de Loire. "La grande majorité de nos résidents respecte les règles. Mais il faut parfois faire un rappel. On préfère le faire en jouant plutôt que dans la répression", explique Emmanuelle Thillet, chargée de communication pour Scalis. "Demain, les enfants vont croiser les gardiens avec qui ils ont joué au foot. Donc, ils seront plus vigilants", poursuit-elle.