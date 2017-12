Tours, France

Emploi du temps allégé pour les élèves du lycée Grandmont à Tours jusqu'à ce vendredi matin. L'un des bâtiments de l'établissement, le plus important, est fermé depuis ce mardi matin matin à cause d'une panne d'électricité. Elle doit être réparée ce jeudi. L'armoire électrique a grillé, le système d'alarme incendie ne fonctionne plus, impossible donc d'accueillir des élèves dans ces conditions.

Les cours généraux (maths, français, physique chimie ou encore langues) qui ont lieu d'habitude dans ce bâtiment, sont annulés jusqu'à vendredi matin. Les autres cours sont maintenus. La direction du lycée Grandmont insiste, l'établissement n'est pas fermé, il n'y a pas de vacances anticipées.