Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Enfants, parents, témoins, harceleurs

L'UDAF 35 avait déjà fait le constat de situations de harcèlement lors d'entretiens avec des parents ou des enfants, voire dans des classes. L'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine lance maintenant une permanence tous les mercredis. Une psychologue y accueille gratuitement et en toute confidentialité, comme l'explique Marine Boudier, elle-même psychologue et coordinatrice du service "Questions de Parents" à l'UDAF 35.

Autour de 10% d'élèves victimes

Le harcèlement, selon Marine Boudier, correspond à des faits de violences répétitifs, qui peuvent être verbales, physiques ou psychologiques, perpétrés par un ou plusieurs élèves. Selon les rares études faites en la matière, il concernerait environ 10% des élèves. Si cette nouvelle permanence s'adresse d'abord aux enfants victimes de harcèlement et à leurs parents, elle concerne aussi d'éventuels témoins, et des jeunes qui peuvent être auteurs de violences, car ils présentent "des difficultés et ont besoin d'être écoutés".

Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, appelez le 📞3020 ➡️ https://t.co/fQI9zLTpTG#NonAuHarcelementpic.twitter.com/cDj4OeH4H3 — Éducation nationale (@EducationFrance) May 9, 2016

Manque de moyens

Selon Marine Boudier, il y a une volonté de l'Éducation Nationale en Ille-et-Vilaine de parler du sujet, et de former les enseignants, mais "avec des moyens qui sont limités" et qui ne "permettent pas de couvrir un très grand nombre d'établissements". L'idée serait aussi de "former des jeunes pour qu'ils puissent intervenir en début de situation de harcèlement".

L'UDAF 35 déménage en 2018 ! Rendez-vous dans nos nouveaux locaux au 1, rue du Houx à Rennes à partir du 4 janvier 2018 @unaf_fr#udafpic.twitter.com/cMb946FPBd — Udaf 35 (@UDAF35000) December 18, 2017

Permanence confidentielle et gratuite sur rendez-vous tous les mercredis.