Près de 80.000 personnes ont signé la pétition dénonçant le sujet de mathématiques "trop difficile" du bac S, selon un dernier décompte du site change.org, indique ce mardi franceinfo.

Les auteurs demandent une "harmonisation des notes"

Mise en ligne vendredi dernier, cette pétition, signée "Superman du bac de maths", appelle à "une harmonisation des notes" pour ne pas pénaliser les candidats. En cause notamment, la présence "de notions abstraites relevant du hors programme", comme "la ligne brisée" en géométrie, et des exercices faisant appel à "des capacités de raisonnement auxquelles nous n'avons pas suffisamment été entraînés", selon les auteurs. En filière scientifique, l'épreuve de maths représente un très fort coefficient, entre 7 et 9.

Pour le ministère de l'Education, un sujet "parfaitement en phase avec les programmes"

Le ministère de l'Education assure de son côté que le sujet de maths était "parfaitement en phase" avec les programmes, et que les exercices en question ne concernent que cinq points sur 20. Ce sont maintenant aux commissions d'harmonisation de dire s'il y a lieu d'ajuster ou non les barèmes pour cette épreuve.