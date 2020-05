Déconfinement : en Savoie, une pétition dénonce une rentrée scolaire maltraitante pour les enfants

Le protocole sanitaire est une aberration éducative, dénonce une pétition de professionnels de l'enfance et de parents de Chambéry. Ils réclament "une rentrée sécurisée et bienveillante."

Ce n'est pas la faute des enseignants mais du protocole sanitaire de l'éducation nationale, selon une pétition de professionnels de l'enfance et de parents originaires de Savoie. Médecin généraliste, pédiatre, enseignant en maternelle et primaire, et éducatrice de jeunes enfants... Ils sont quatre parents de Chambéry à avoir lancé ce cri d'alarme qui a rassemblé en quelques jours plus de 1.500 signatures sur change.org.

Où est le bénéfice pour l'enfant ?

Pour "une rentrée sécurisée et bienveillante." C’est le titre de ce texte adressé à Emmanuel Macron. « Demander à un enfant de cinq ans de rester assis sur une chaise 8 heures éloigné à plus d’un mètre des autres » relève de la maltraitance.

Guillaume Bouchet réclame de la bienveillance Copier

Guillaume Bouchet, médecin généraliste à Chambéry, s'interroge : "Quel est le bénéfice pour l'enfant ? C'est la Société Française de Pédiatrie qui le dit. A cet âge, les besoins essentiels des enfants sont les interactions sociales, le jeu, la manipulation des objets, être rassuré. Empêcher cet épanouissement, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour nous, c'est de la maltraitance. En tout cas, c'est néfaste."

Les enfants n'ont pas à subir les peurs des adultes. Les dégâts psychologiques vont être importants. - Guillaume Bouchet papa et médecin à Chambéry

Les enfants payent pour les peurs des adultes

Le jeune papa reconnaît que les termes de la diatribe sont forts mais "il faut ça pour faire réagir. Pour qu'on ne se dise pas : "Ce n'est pas grave. Tout le monde doit faire des efforts." Non, pour nous, les enfants qui constituent un risque minime pour cette infection n'ont pas à subir les peurs des adultes, et des mesures excessives."

Si les mesures durent, si elles se poursuivent en septembre, elles génèreront des dégâts psychologiques importants chez les petits, selon Guillaume Bouchet : la peur de l'autre, le repli sur soi... "Tous les enfants n'ont pas la même capacité de résilience. Il faut s'en préoccuper dès maintenant."

Pour les pétitionnaires, maintenir les enfants à un mètre les uns des autres est un non-sens. Seuls gestes barrières applicables et suffisants selon les pétitionnaires : se laver les mains et tousser dans son coude. Les adultes eux doivent être vigilants entre eux mais ils ne doivent pas s'interdire de "consoler un enfant en le prenant dans les bras ou à s'approcher de lui pour l'aider dans ses devoirs."

Le lavage de main indispensable © Radio France - Jean-François Fernandez

Du bon sens et des compromis

Il y a des images de cette rentrée ultra-sécurisée qui ont choqué. A commencer par ces dessins sur le sol de la cour de récréation d'une école en France, où étaient parqués les enfants.

D'évidence, il y a eu aussi beaucoup de joies chez les gamins qui ont retrouvé leur maîtresse ou leur pote. La cadre imposé est certainement aussi une manière de rassurer les enseignants et les parents. Cela a eu le mérite de ne pas minimiser la dangerosité du virus.

Il n'en demeure pas moins que l’un des effets de la pétition de Chambéry est de nous interroger sur les limites de la sécurité que peut imposer un adulte à un enfant.

Sylvie Contat est infirmière à Annecy et directrice de crèche. Elle ne va pas aussi loin que la pétition mais le bon sens doit prévaloir. "Bien sûr la santé est prioritaire et ce sont des mesures nécessaires, obligatoires. Mais tout comme il y a un besoin de sécurité sanitaire, nous les professionnels de la petite enfance, nous sommes sensibles à la sécurité affective. Tout est est une affaire de bon sens et de compromis."

L'infirmière qui s'est dévouée dans une unité Covid-19 à Annecy estime qu'on ne peut pas laver un jouet après chaque utilisation, mais on peut très bien réserver une boite individuelle avec les objets pour chaque enfant. Le câlin ne peut pas être banni en cas de bobo ou de chagrin.

Pas de banalisation

Quand au docteur de France Bleu Pays de Savoie, Charles Mercier-Guyon redoute une banalisation de la maladie à travers ce type de pétitions. "Il y a des gestes qu'on ne peut pas discuter. Laver les mains très régulièrement. La distance entre les adultes. Mettre les bonnes protections. Le problème, c'est que la communication de l'Etat a été souvent nulle depuis le début de l'épidémie et qu'il y a de la confusion chez certains."

Le médecin qui lui même a animé une unité Covid d'Annecy se méfie de l'air de défiance ambiant. "J'ai croisé un ancien collègue à la retraite qui très fier de lui me disait qu'on en faisait trop avec cette petite gripette. S'il avait vu comme moi les dégâts causés par le Covid-19 en réanimation, il n'aurait jamais pu dire une telle bêtise."

➤ Il y a des mesures concrètes efficaces, d'après le Haut-Savoyard. "Prendre la température à l'entrée de l'école est intéressant. Et les enseignants doivent se faire dépister régulièrement."

Pour le reste, Charles Mercier reconnaît que la "distanciation sociale" chez les petits doit être adaptée : "A moins de les accrocher à des anneaux en fer aux murs, ce n'est pas applicable ! Quant aux enseignants, ils peuvent consoler par l'épaule les enfants. La bise est elle proscrite."

En résumé, "il nous faut des masques, du gel, de la distance et de l'intelligence."

➤ La pétition : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-réouverture-des-écoles-pour-une-école-sécurisée-et-bienveillante?