Une piscine mobile installée près d'une école dans la Vienne pour donner des cours de natation aux enfants

C'est un lieu qui a tout d'une piscine publique classique. On y retrouve des vestiaires, des douches, mais aussi un pédiluve. Et bien sûr un bassin, long de dix mètres, installé sur un revêtement ressemblant à du faux gazon, sous un grand barnum blanc. Voici la toute nouvelle piscine mobile de la commune de Vernon, au sud-est de Poitiers, qui a été installée à deux pas de l'école primaire du village. Depuis le 15 juin, des groupes d'élèves de CP-CE1 se relaient pour suivre des cours de natation prodigués par un maître-nageur de la collectivité.

"On va venir passer sous la frite en soufflant très fort dans l'eau", indique l'intervenante du jour. Pari réussi pour Manoé et Matthias, qui font des signes à leurs copains dans la cour, juste de l'autre côté de la bâche transparente. "C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir une piscine juste à côté de l'école", admet l'un d'eux. "Une piscine à l'école, c'est quand même très rare !" Mattéo, lui, remet déjà ses chaussettes. D'habitude, il ne va "presque jamais" à la piscine, car celles du département sont trop éloignées. "Vu que je ne vais pas beaucoup à la piscine, je ne sais pas encore trop nager", regrette-t-il.

Pour l'école, on ne pouvait pas faire plus près. - Bertrand Hérault, maire de Vernon

Les élèves doivent tous se déchausser avant d’entrer sous le barnum. © Radio France - Bastien Munch

"C'est vrai que lors de la première séance, beaucoup avaient peur de l'eau, il fallait absolument qu'on les tienne", se souvient Solange, directrice adjointe du centre de loisirs, et chargée de préparer les élèves à se mettre à l'eau. "Après deux ou trois séances, ça y est, ils sont rassurés." Entre les confinements successifs et les piscines fermées pour travaux, il y a de toute façon du retard à rattraper. "On ne peut pas inventer des piscines", justifie Audrey Fayollat, conseillère pédagogique du rectorat de Poitiers dans la zone Poitiers-Sud. "Du coup, on fait la piscine à l'école ! Ils vont avoir accès aux premiers apprentissages, ça crée une égalité des chances pour tous les enfants."

Seule solution pour éviter les longs trajets

Un investissement qui a coûté en tout 25.000 euros à la municipalité, bien loin des sommes astronomiques des camions-piscines itinérants. Permettre aux enfants d'aller nager, c'était indispensable pour le maire de Vernon. "La directrice de l'école avait soulevé le problème", explique Bertrand Hérault. "Si on n'avait rien fait cette année, on se serait retrouvés avec trois ans sans piscine pour les enfants. La faute au Covid-19, mais aussi aux travaux dans les piscines, dont celle de Gençay, encore fermée jusqu'au mois de septembre au moins."

C’est le maire, Bertrand Hérault, qui a fabriqué la plupart des éléments de la piscine, dont le pédiluve. © Radio France - Bastien Munch

La piscine communautaire de Nieuil-l'Espoir ne fait pas non plus l'affaire, faute de créneaux disponibles pour tous les enfants. "Dans ce cas-là, il faut aller soit sur Poitiers, Civaux ou Vivonne. C'est un peu plus compliqué", déplore-t-il. "Là, pour l'école, on ne pouvait pas faire plus près." L'élu a donc monté ce projet de A à Z en quelques semaines, devant sans cesse s'adapter aux restrictions de l'Agence régionale de santé et du rectorat. La piscine mobile restera en place jusqu'au mois d'octobre. D'ici là, pendant l'été, elle servira à l'aquagym et aux séances contre l'aquaphobie.

Comme dans une piscine publique, les enfants doivent d’abord passer par les vestiaires et les douches. © Radio France - Bastien Munch