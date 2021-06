Des collégiens et parents d'élèves du collège Emmanuel-de-Martonne à Laval sont en colère. En début de semaine, un professeur de l'établissement aurait tenu des propos sexistes et humiliants envers certaines élèves. Une plainte aurait été déposée.

Laval : indignation après les présumés propos sexistes et insultants d'un prof de collège

Au collège Emmanuel-de-Martonne de Laval (Mayenne), un professeur d'anglais est dans le collimateur de certains parents d'élèves. Selon plusieurs sources concordantes, une plainte aurait même été déposée.

En début de semaine, cet homme aurait tenu des propos insultants envers certaines collégiennes. Des remarques sur leurs tenues vestimentaires. "Il ne faut pas s'étonner de se faire violer", _"Vous êtes habillées comme une conne", v_oilà l'accueil qu'aurait réservé ce professeur d'anglais à plusieurs de ses élèves, selon les témoignages recueillis.

Des jeunes filles vêtues de crop-tops

Lundi et mardi, alors que le thermomètre dépasse largement les 20°C, ces jeunes filles de quatrième et troisième portent des crop-tops, ces tee-shirts courts au-dessus du nombril.

Le professeur leur demande alors de se couvrir ou de quitter le cours. Choquées, des élèves sortent de classe et partagent leur colère sur les réseaux sociaux via le compte Instagram @lajeunesse_mouvement. Ils envisagent même de manifester dans la cour de l'établissement. Hors de question, fait comprendre le principal sur l'espace en ligne accessible aux élèves et à leurs parents. Des mails ont également été envoyés à la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) de la Mayenne.

Une procédure interne mise en place

Contactée, la direction du collège assure mettre en place une procédure interne, mais elle ne souhaite pas en dire plus. L'inspection académique explique de son côté qu'elle traite le dossier.