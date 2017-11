Une plateforme pour aider les élèves de troisième à trouver un stage

Le Conseil Départemental du Nord vient de lancer une plateforme à destination des élèves de troisième. Elle répertorie les coordonnées des entreprises et des structures qui acceptent de les accueillir pour leurs stages de découverte.

C'est une obligation avant de quitter le collège : les élèves doivent réaliser un stage pendant une semaine, pour avoir un premier contact avec le monde professionnel. Mais il est parfois difficile de trouver un stage qui corresponde aux envies des collégiens, par manque de contacts dans le secteur concerné, ou parce que l'on n'ose pas démarcher les entreprises autour de chez soi...

Bonjour le #Nord ! L'info du jour pour les collégiens : trouvez votre stage de 3e sur notre nouveau site https://t.co/mAd9x6mYQx 🤓💼 pic.twitter.com/LKtwiIgCed — Département du Nord (@lenord) October 20, 2017

Renforcer l'égalité des chances

"Moi aussi j'ai connu la galère de trouver un stage pour mes enfants" explique Joëlle Cottenye, la vice-présidente du Conseil Départemental du Nord chargée de l'Education et des Collèges. "Vous avez des familles qui ont la chance d'avoir du réseau personnel ou professionnel, et vous avez des familles qui n'ont pas cette possibilité-là. Cette plateforme permet de travailler à une véritable égalité des chances mais aussi sur l'orientation professionnelle des jeunes".

Pour trouver un endroit où faire son stage, il suffit de choisir parmi les 24 catégories de métiers proposés, de renseigner sa ville, d'ajouter un rayon de recherche entre 10 et 40 kilomètres, et les résultats s'affichent sur une carte ou sous forme de liste avec les coordonnées des entreprises.

200 lieux de stages répertoriés pour le moment

Pour l'instant, 200 sites sont répertoriées dont beaucoup d'artisans ou des petits commerçants comme des bouchers, des boulangers, ou des coiffeurs... Mais on trouve aussi un chocolatier à Bailleul, un menuisier à Phalempin, les ateliers des voies navigables de France à Douai, ou encore le service d'archéologie du département du Nord.

Le site permet aussi aux patrons d'une entreprise ou aux responsables d'une structure qui souhaitent faire découvrir leur activité à des stagiaires de poster une annonce qui sera ajoutée à la liste. C'est le cas de Philippe Maillard. Ce prothésiste dentaire à Loos accueille régulièrement des stagiaires de troisième et a accepté de figurer sur le site. "Je trouve cela utile que les jeunes qui n'ont pas encore la maturité pour démarcher directement les entreprises soient accompagnés". Il souligne aussi l'utilité de ces stages de découverte : "Ça permet de faire découvrir notre métier. Ici, on leur fait faire quelques manipulations. Ils repartent avec ce qu'ils ont produit de leurs mains et ils sont contents de leur expérience."