Façonnée en 53 jours à Montbéliard, la réplique de Porsche 904 a pris la route de Genève

Une réplique de Porsche 904 construite dans les ateliers de l'école Esperra Sbarro de Montbéliard s'est installée au salon international de l'automobile de Genève. Les 24 élèves de cette école, unique en France, ont contribué à imaginer et façonner ce prototype "néo rétro", de A à Z.

Élèves et formateurs, réunis autour de leur Porsche 904 entièrement façonnée à la main.

Montbéliard

Ils n'ont pas la prétention d'être les vedettes pour salon international de l'automobile de Genève qui ouvre mardi 5 mars pour les journées presse et jeudi 7 mars 2019 pour le grand public, mais ils rêvent d'en être une attraction phare.

Les 24 élèves de l'école de prototype Espera Sbarro de l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard ont rempli leur contrat. En un peu plus de trois mois (56 jours), ils ont crée de toutes pièces une réplique de Porsche 904, à partir d'un moteur de Subaru. Seul le moteur était fourni. Tout le reste, le châssis, la carrosserie et les autres éléments, ils les ont conçu, moulé, fabriqué et assemblé. 12 élèves se sont occupés de la carrosserie. 12 autres du châssis.

En 11 mois de formation, les élèves fabriquent deux prototypes. Cette Porsche est le premier de l'année. Le budget est de 45 000€. La voiture est partie pour Genève vendredi après-midi où elle est présentée au public du saloon international. Un deuxième prototype sera fabriqué pour le mois de juin.

Seul, le moteur était fourni. Tout le reste a été conçu et façonné dans les ateliers de l'école. © Radio France - Christophe Beck

"Un travail de fourmi qui aboutit à la conception d'une voiture", Yohan, formateur. Copier

"Ce qui est impressionnant, c'est de voir ce qu'on est capable de réaliser de manière artisanale, à la main, avec des outils manuels. Il n'y pas de numérique". Jérémy, originaire de Toulouse où il travaillait dans l'aéronautique.

"Avant, j'étais directeur commercial dans le vélo en Allemagne. Puis j'ai eu envie de me reconvertir vers ma passion de toujours pour l'automobile et les voitures de courses. Concevoir une auto comme celle-la et aller la monter à Genève est un pur bonheur". Cédric Gilles 41 ans Avignon...

"C'est toute une organisation. De petites fourmis qui travaillent sur plein de petites pièces qui au final s'assemblent pour former une voiture. Ce qu'il y a de plus compliqué à gérer, ce sont les délais". Yohan Gueguen, formateur...

"Le principe voulu par Franco Sbarro, c'est l'immersion dans la matière. Quand les gens arrivent ici, ils passent un mois en salle de classe, pour une mise à niveau. Et ensuite, c'est de l'atelier pendant dix mois" "C'est une école unique en France. Ce n'est pas une formation de design, c'est une formation de prototypiste." Noël Nasica, directeur de cette école Espera Sbarro de l'UTBM .