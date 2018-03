Dax, France

Dès la rentrée 2018, des étudiants pourront suivre à Dax les cours de première année commune aux études de santé (Paces) dispensée par l’université de Bordeaux. Toutes les filières de santé, que ce soit médecine, pharmacie, ou encore dentaire, doivent suivre cette première année, avant de passer un concours et de choisir une spécialité. Elle sera ainsi dispensée à Dax.

Des cours virtuels, via des outils numériques

Ces cours auront lieu dans l'institut du thermalisme, en plein centre-ville, et ils seront entièrement virtuels. "On va diffuser, en léger différé, les enseignements magistraux qui sont faits sur le site de Bordeaux", décrit Jean-Luc Pellegrin, professeur de médecine et directeur du collège des sciences de la santé de l'université de Bordeaux.

"Il y aura aussi des locaux où on va avoir des enseignements dirigés, dans des salles particulières, qu'on appelle _des salles de présence immersive_", explique-t-il. "Cela veut dire que l'enseignant qui se trouve physiquement à Bordeaux, se trouve, par des outils numériques et des grands écrans interactifs, face à sa classe, qui elle se trouve sur le site de Dax. Et il a la possibilité d'interroger un étudiant, de le faire écrire au tableau et de corriger", assure le directeur.

Permettre à tout le monde d'avoir accès à ces études

Mais est-ce que cela sera exactement pareil que pour un étudiant qui se trouve physiquement à la fac de Bordeaux ? "Non", avoue Jean-Luc Pellegrin. "Mais quand on mène ses études dans son milieu familial près de chez soi, c'est aussi un avantage par rapport à mener ses études dans une ville loin de chez soi", explique-t-il. "Je dirais qu'il y a donc des avantages et des inconvénients des deux côtés."

Car l'objectif premier de ce système, monté par l'université de Bordeaux, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes et l'agglo du Grand Dax, est de permettre au plus grand nombre d'élèves d'accéder à ces filières, qui sont très demandées.

Quand on mène ses études dans son milieu familial près de chez soi, c'est aussi un avantage.

Plus de 3000 étudiants s'inscrivent tous les ans en première année de médecine à Bordeaux, mais pour certains, cela reste compliqué de payer un appartement et des faire des allers-retours en train. En effet, la délocalisation de ce cursus permettra d’éviter à des familles qui n’en ont pas les moyens, les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement.

Il y aura une soixantaine de places ouvertes. Mais les critères de sélection n'ont pas encore été définis.